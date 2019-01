Das britische Parlament hat das zwischen der EU und der britischen Regierung ausgehandelte Brexit-Abkommen abgelehnt. Mit 432 zu 202 Stimmen votierten die Abgeordneten gegen den Deal von Premierministerin Theresa May. Verfolgen Sie die aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog.



Großbritannien will die Europäische Union bereits am 29. März verlassen. Gibt es bis dahin keine Einigung, droht ein Austritt aus der Staatengemeinschaft ohne Abkommen. Für diesen Fall wird mit chaotischen Folgen für die Wirtschaft und viele andere Lebensbereiche gerechnet.

May hatte unmittelbar vor der Abstimmung nochmals für das von ihr ausgehandelte Brexit-Abkommen mit der EU geworben. "Eine Stimme gegen diesen Deal ist eine Stimme für nichts mehr als Unsicherheit, Spaltung und das sehr reale Risiko eines No Deal", sagte sie. Ein Ja sei der einzig sichere Weg, einen ungeregelten Austritt Großbritanniens aus der EU zu verhindern. "Dies ist das wichtigste Votum, an dem jeder von uns in seiner politischen Karriere teilnehmen wird", sagte May.

Nach dieser deutlichen Niederlage für die Premierministerin stellte die oppositionelle Labour-Partei einen Misstrauensantrag gegen die Regierung. Die Abstimmung soll am Mittwoch stattfinden.