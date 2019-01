Die Bundesregierung hat Forderungen Großbritanniens nach einer Änderung des Brexit-Vertrags abgelehnt. "Die Öffnung des Brexit-Abkommens steht nicht auf der Tagesordnung", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Die Europäische Union hatte Forderungen nach Nachverhandlungen am Dienstag ebenfalls ausgeschlossen.

"Die Bundesregierung begrüßt, dass das britische Unterhaus sich dafür ausgesprochen hat, die EU nicht ohne Austrittsabkommen verlassen zu wollen. Das ist nämlich lange auch schon unsere Überzeugung", sagte Seibert. Man habe zudem zur Kenntnis genommen, dass das Unterhaus mehr Klarheit über den zukünftigen Umgang mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland benötige. Es sei nun an Premierministerin Theresa May, den EU-Verhandlungsführern in Brüssel dazu "konkrete Erläuterungen" zu geben.

Das britische Unterhaus hatte am Dienstagabend für Nachverhandlungen zum Austrittsvertrag mit der EU gestimmt und sich gleichzeitig gegen einen harten Brexit gewandt. Eine Mehrheit der Abgeordneten votierte dafür, die sogenannte Backstop-Regelung für Nordirland in dem Vertrag zu ersetzen. Die Abgeordneten stützten damit die Strategie von Premierministerin Theresa May, die angekündigt hatte, die höchst umstrittenen Regelungen zu Nordirland neu verhandeln zu wollen.

Der sogenannte Backstop sieht vor, dass die Grenze zwischen Irland und Nordirland offen bleibt, wenn es bis zum Ende der Übergangsphase 2021 kein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien geben sollte. De facto würde Großbritannien damit im Binnenmarkt bleiben, was die Brexit-Hardliner ablehnen.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier sagte, die Europäische Union stehe geschlossen hinter der mit dem Vereinigten Königreich ausgehandelten Übereinkunft. "Die Position der Europäischen Union ist sehr eindeutig", sagte Barnier.

Ein Sprecher von EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte bereits kurz nach der Abstimmung am Dienstagabend gesagt, das Abkommen sei nicht verhandelbar. Tusk werde am Mittwochabend mit May telefonieren, hieß es.

Maas fordert Vorschläge zum Backstop

Außenminister Heiko Maas (SPD) stellte sich in der Brexit-Debatte hinter Irland und forderte die britische Regierung auf, konkrete Vorschläge zum Backstop zu machen. "Sie muss nun zügig sagen, was sie will, denn die Zeit wird knapp", sagte Maas. "Der Austrittsvertrag ist die beste und einzige Lösung für einen geordneten Austritt."

Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ist für den 29. März 2019 geplant. Das Datum ist im EU-Austrittsgesetz festgeschrieben. Sollte es bis dahin weder einen Deal noch eine Verschiebung der Brexit-Frist geben, würde Großbritannien wohl trotz des Votums der Abgeordneten gegen einen ungeregelten Brexit ohne Vertrag aus der EU ausscheiden.