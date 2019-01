Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich dafür ausgesprochen, Großbritannien in der Brexit-Debatte nicht unnötig unter Druck zu setzen. "Ich halte nichts davon, jetzt neue rote Linien zu ziehen. Stattdessen sollten wir den notwendigen Klärungsprozess in Großbritannien ermöglichen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Für "substanzielle Nachverhandlungen" des Austrittsabkommens, das am Dienstag im britischen Parlament überraschend deutlich durchgefallen war, gäbe es allerdings keine Mehrheit im Europarat.



Großbritanniens Premierministerin Theresa May will am Montag einen Plan B vorlegen und führt bis dahin Gespräche mit Oppositionsvertretern, um herauszufinden, für welche Vorgehensweise es eine Mehrheit im Unterhaus geben könnte. Die Verhandlungen scheinen jedoch festzustecken. Wenn gar nichts passiert, verlassen die Briten am 29. März die EU ohne Abkommen – was Chaos für Wirtschaft, Politik und im Alltag vieler Menschen bedeuten könnte.

Sollte es zu einem Austritt ohne Abkommen kommen, sieht der Wirtschaftsminister vor allem zwei Problemfelder: Schon in den vergangenen Monaten habe der niedrige Kurs des Pfunds die deutsche Exportindustrie belastet, da diese sehr stark nach Großbritannien ausgerichtet sei, sagte Altmaier. "Es muss das gemeinsame Interesse sein, dass die Märkte Gewissheit haben, dass die größten Friktionen vermieden werden."

Zum anderen könnten an den Grenzübergängen Verzögerungen durch Zollabfertigungen und Staus entstehen. "Das würde sich auf die britische Industrie viel stärker auswirken, weil sie stärker auf Importe über den Kanal angewiesen ist", sagte er. "Das Wichtigste ist jetzt, dass ein ungeregelter Brexit eindeutig ausgeschlossen wird."



May beunruhigt über angebliche Komplotte im Unterhaus

Unterdessen nehmen die Verwerfungen im britischen Unterhaus Berichten zufolge noch zu: Demnach wollen Abgeordnetengruppen in der kommenden Woche Änderungen der Geschäftsordnung beantragen, um jeglichen Austrittsplan Mays zu stoppen.



Das Büro der Premierministerin reagierte besorgt auf die Berichte. "Jeder Versuch, der Regierung die Macht zu entziehen, die gesetzlichen Bedingungen für einen geordneten Austritt zu erfüllen", sei "extrem beunruhigend", sagte eine Regierungssprecherin in London. "Das britische Volk hat dafür gestimmt, die Europäische Union zu verlassen, und es ist äußerst wichtig, dass die politischen Abgeordneten dieses Verdikt respektieren."

Der britische Handelsminister Liam Fox warnte in der Zeitung The Sunday Telegraph vor einem "politischen Tsunami", wenn die Abgeordneten nicht den Ausgang des Referendums von 2016 respektierten. Zudem kritisierte er die vor allem von der oppositionellen Labour Party geäußerte Forderung, May solle einen ungeregelten Brexit ohne Austrittsabkommen ausschließen. Es sei die "größtmögliche Dummheit", in einer Verhandlung den "stärksten Trumpf wegzugeben".