Jeremy Corbyn, Oppositionsführer und Labour-Chef, hat einen Misstrauensantrag gegen die Regierung von May gestellt. Labour-Chef Jeremy Corbyn kündigte dies am Dienstag im Parlament an, nachdem May die Brexit-Abstimmung verloren und sich bereit erklärte hatte, sich am Mittwoch einem solchen Votum zu stellen.

Mit dem Misstrauensvotum hofft Labour auf vorgezogene Neuwahlen. Allerdings ist fraglich, ob Labour genug Stimmen gegen May versammeln kann. Die nordirische DUP, die Mays Minderheitsregierung stützt, hat der Premierministerin bereits öffentlich ihre Unterstützung zugesichert – vorausgesetzt, sie verhandelt noch einmal mit der EU. "Die Premierministerin muss zurück zur Europäischen Union gehen und fundamentale Veränderung zum Austrittsabkommen ersuchen", sagte DUP-Chefin Arlene Foster. Aus der European Research Group (ERG), eine Hardliner-Gruppe um Jacob Rees-Mogg, heißt es ebenfalls, sie würden May unterstützen – auch wenn sie gegen ihren Deal gestimmt hatten. Das berichtete der Guardian. Die ERG hatte im Dezember ein parteiinternes Misstrauensvotum gegen May initiiert und war damit gescheitert.

Sollte May die Vertrauensabstimmung im Parlament überstehen, stünde Corbyn unter Druck, sich hinter die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum zu stellen. Er hat diese Option nicht ausgeschlossen, aber davon abhängig gemacht, dass eine Neuwahl unmöglich ist.



Am EU-Austritt würde die innenpolitische Neuordnung jedenfalls nichts ändern – der 29. März 2019 steht nach wie vor fest. Sofern es keine baldige neue Lösung gibt, werden die EU und Großbritannien nun ihre Pläne für das No-Deal-Szenario weiterverhanden. Das heißt, beide Seiten werden versuchen, durch einzelne Abkommen die größten Schäden für ihre Bürgerinnen und Bürger abzuwenden. Die EU und die Staaten des Binnenmarkts wollen allerdings Rechtssicherheit und kurzfristige, vorübergehende Mitgliedschaften vermeiden.