Die Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen, Agnès Callamard, hat um Zugang zu den Räumen des saudischen Konsulats in Istanbul gebeten, in dem vor rund vier Monaten der Journalist Jamal Khashoggi ermordet wurde. Das sagte ein Sprecher des türkischen Außenministeriums der Nachrichtenagentur dpa. Callamard habe zudem ein Gespräch mit dem Botschafter Saudi-Arabiens in der Türkei angefragt.



Callamard ist bis Anfang Februar in der Türkei, um Informationen über die Umstände der Ermordung Khashoggis zu sammeln. Nach Angaben eines UN-Sprechers hat sie auch um Erlaubnis für eine Ermittlungsreise nach Saudi-Arabien gebeten. Die Menschenrechtsexpertin ist Sonderberichterstatterin für außergerichtliche, standrechtliche und willkürliche Hinrichtungen. Sie handelt nach Angaben eines Sprechers unabhängig und hat die Untersuchung selbst initiiert.

Khashoggi war bisherigen Erkenntnissen zufolge Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul von einem aus Saudi-Arabien angereisten Kommando getötet worden. Der 59-Jährige wollte in dem Konsulat Dokumente für seine Hochzeit abholen. Es gibt unterschiedliche Versionen und Vermutungen dazu, wie der im US-Exil lebende Kolumnist der Washington Post starb. Die Regierung in Riad hat den Tod erst nach internationalem Druck bestätigt.

Eine Reihe von Indizien legt nahe, dass Thronfolger Mohammed bin Salman, der Sohn des saudischen Königs, unmittelbare Verantwortung für die Tat trägt. Khashoggi hatte immer wieder deutliche Kritik an ihm geübt. Medienberichten zufolge geht auch der US-Geheimdienst CIA davon aus, dass der Kronprinz hinter der Tötung steckt. Die saudische Regierung bestreitet das. Die Bundesregierung hat Saudi-Arabien wegen der Tötung mit Sanktionen belegt und dabei auch Rüstungslieferungen an das Land gestoppt.

In Riad hat im Januar der Prozess gegen elf Verdächtige begonnen. Zum Auftakt beantragte die Staatsanwaltschaft für fünf der Männer die Todesstrafe. Die Identität der Angeklagten wurde nicht bekannt gegeben.