US-Präsident Donald Trump hat wütend auf einen Bericht reagiert, wonach die Bundespolizei FBI nach der Entlassung ihres Chefs James Comey Untersuchungen gegen ihn aufgenommen hat. "Wow, ich habe gerade aus der scheiternden New York Times erfahren, dass die korrupten Ex-Führungskräfte des FBI (...) eine Untersuchung gegen mich eröffnet haben, ohne Grund und ohne Beweise, nachdem ich den lügnerischen James Comey gefeuert habe, ein totaler Filz!", twitterte Trump. Vielmehr behauptet der US-Präsident, dass Demokraten und Republikaner die Entlassung Comeys aufgrund der Ermittlungen gegen die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clintion gefordert hätten. "Mein Abschuss von James Comey war ein großartiger Tag für Amerika", schrieb Trump.



Wow, just learned in the Failing New York Times that the corrupt former leaders of the FBI, almost all fired or forced to leave the agency for some very bad reasons, opened up an investigation on me, for no reason & with no proof, after I fired Lyin’ James Comey, a total sleaze!