Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat seinen Botschafter in China, John McCallum, entlassen. Er habe McCallum um dessen Rücktritt gebeten und diesen angenommen, erklärte Trudeau am Samstag. Nähere Angaben machte der Premierminister zunächst nicht.

McCallum hatte der Zeitung Toronto Star zuvor gesagt, dass es "großartig" wäre, wenn die USA den Auslieferungsantrag für die im Dezember 2018 in Kanada festgenommene Huawei-Managerin Meng Wanzhou fallenlassen würden. Der Botschafter hatte unter anderem behauptet, der Auslieferungsantrag der USA sei fehlerbehaftet. Trudeau und Außenministerin Chrystia Freeland haben allerdings klargestellt, dass Kanada ein Auslieferungsabkommen mit den USA habe, an dass es sich halten müsse.

Den USA hatte McCallum zu Beginn der Woche einen Deal nahe gelegt, bei dem eine Auslieferung Mengs nicht länger angestrebt werden sollte. Zwei in China festgesetzte Kanadier könnten dann freikommen, schlug er vor. Doch am Donnerstag erklärte McCallum, er habe sich "versprochen". Am Freitag legte er aber im Gespräch mit Toronto Star nach.



Meng war Anfang Dezember auf Betreiben der USA in Kanada festgenommen worden. Die US-Justiz wirft ihr einen Verstoß gegen die Iran-Sanktionen vor und verlangt ihre Auslieferung. Ihr Arbeitgeber Huawei hat indes einen

Verstoß gegen Iran-Sanktionen bestritten. Meng ist zwar mittlerweile auf Kaution frei, das Verfahren zu ihrer Auslieferung an die USA läuft aber noch. Bis Mittwoch müssten die USA Dokumente für deren

Auslieferung einreichen.