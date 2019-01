Félix Tshisekedi ist als neuer Präsident der Demokratischen Republik Kongo vereidigt worden. Der Oppositionspolitiker legte seinen Amtseid während einer Zeremonie in der Hauptstadt Kinshasa ab. Seine anschließende Rede musste der 55-Jährige aber aus gesundheitlichen Gründen unterbrechen. Er habe einen kleinen Schwächeanfall gehabt, sagte Tshisekedi, als er zur Fortsetzung der Zeremonie zurückkehrte. "Unser Kongo wird kein Kongo des Hasses und des Stammesdenkens sein", sagte er. "Unser Kampf wird für das Wohl aller Bürger dieses Landes sein."



Tshisekedi war am 10. Januar überraschend zum Sieger der Abstimmung vom 30. Dezember ernannt worden. Wahlbeobachter der katholischen Kirche, die EU und die Afrikanische Union sahen den Oppositionskandidaten Martin Fayulu als Gewinner der Abstimmung. Der scheidende Präsident Joseph Kabila durfte sich nicht um eine weitere Amtszeit bewerben.

Das Verfassungsgericht hatte die Beschwerden gegen das Ergebnis der Wahl am Sonntag zurückgewiesen. Daraufhin gratulierten auch afrikanische Staaten, die EU und die USA Tshisekedi zum Sieg. Die Wahlen selbst waren von Unregelmäßigkeiten und Gewalt überschattet worden. In Kinshasa und Goma blieben die Wahllokale wegen Problemen mit den Wahlmaschinen und verspätetem Beginn der Abstimmung länger geöffnet als geplant. Im Osten des Landes gingen Menschen auf die Straße und griffen Regierungseinrichtungen an. Polizei und Militär feuerten Warnschüsse mit scharfer Munition ab und setzten Tränengas ein.

Die Präsidentschaftswahl hätte der Verfassung nach schon vor zwei Jahren stattfinden müssen. Präsident Kabila weigerte sich jedoch, wie vorgesehen nach zwei Amtszeiten abzutreten. Daher wurden die Wahlen mehrfach verschoben. Proteste dagegen wurden blutig niedergeschlagen. Seit dem Ende der belgischen Kolonialherrschaft 1960 gab es noch nie einen friedlichen Machtwechsel in dem rohstoffreichen Land.

Der neue Präsident ist der Sohn des inzwischen verstorbenen Etienne Tshisekedi, der jahrelang das Gesicht der größten kongolesischen Oppositionspartei Union für Demokratie und Sozialen Fortschritt war. Félix Tshisekedi hat den Vorsitz der Partei erst vor zwei Jahren übernommen und noch nie ein hohes öffentliches Amt bekleidet. Eine seiner ersten Aufgaben als Staatschef wird es sein, einen neuen Ministerpräsidenten zu bestimmen.