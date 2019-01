Angesichts der verfahrenen Lage in Venezuela haben Staatschef Nicolás Maduro und der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó Dialogbereitschaft signalisiert. Von ihrem Machtanspruch rückten beide Kontrahenten allerdings nicht ab. "Ich bin bereit für einen Dialog, Verhandlungen, ein Abkommen", sagte Maduro. Er sei jedoch der legitime Präsident des Landes und wolle bis 2025 regieren.

Sein Gegenspieler Guaidó schloss in einem TV-Interview eine Amnestie für Maduro und dessen engste Mitarbeiter nicht aus – sofern der Sozialist freiwillig den Platz räume. "Die Amnestie ist auf dem Tisch. Die Garantien gelten für alle, die bereit sind, sich auf die Seite der Verfassung zu stellen und die verfassungsmäßige Ordnung wiederherzustellen", sagte Guaidó dem Sender Univision.

Mexiko erklärte sich bereit, in der politischen Krise zu vermitteln. Die Konfliktparteien müssten aber zuerst ein entsprechendes Gesuch stellen, sagte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador. Die Gespräche über eine friedliche Lösung des Machtkampfs könnten dann auch in seinem Land stattfinden.

Die Opposition in Venezuelas Hauptstadt Caracas appellierte an ihre Anhänger, den Druck aufrecht zu erhalten. "Ein echter Wandel ist näher als viele denken", sagte der Abgeordnete Lester Toledo von Guaidós Partei Voluntad Popular. Guaidó rief seine Anhänger für Freitag zu einer Kundgebung in dem von der Opposition dominierten Stadtteil Chacao in Caracas auf. Allerdings zeigte er sich auch um seine Sicherheit besorgt. "Es könnte sein, dass sie mich heute festnehmen. Das weiß Venezuela und das weiß die Welt", sagte er in einem Interview.



Maas unterstützt Antrag auf Dringlichkeitssitzung der UN

Der deutsche Außenminister Heiko Maas unterstützte während seines Besuchs bei den Vereinten Nationen in New York den Antrag der USA, bereits an diesem Samstag eine Dringlichkeitssitzung zu dem Thema einzuberufen. Es ist aber noch unklar, ob die Vetomächte China und Russland einwilligen.



Maas geht bei einem Zustandekommen der Sitzung nicht davon aus, dass es auf Anhieb konkrete Ergebnisse geben wird. Sollte die Sitzung stattfinden, wird voraussichtlich US-Außenminister Mike Pompeo teilnehmen. Auch Maas behält sich eine Teilnahme vor. Er wolle die weitere Entwicklung abwarten und sich mit den europäischen Partnern abstimmen, sagte er. Deutschland ist seit 1. Januar für zwei Jahre eines der zehn wechselnden Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, daneben gibt es fünf ständige Sitze.



EU bereitet Aufruf zu umgehenden Wahlen in Venezuela vor

Die EU will in der Krise den Druck auf Maduro erhöhen und umgehend Neuwahlen fordern. Eine gemeinsame Erklärung der 28 Mitgliedstaaten werde derzeit abgestimmt, sagten EU-Diplomaten der Nachrichtenagentur AFP. Offen war noch, ob die Union Guaidó als Präsident Venezuelas anerkennen will, sollte Maduró Neuwahlen ablehnen. Die Bundesregierung hatte zuvor erklärt, die Anerkennung von Guaidó als Staatschef in Betracht zu ziehen, sollte es nicht umgehend faire und freie Wahlen geben.



Die Lage in Venezuela bereite der Bundesregierung große Sorgen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. "Der Ruf von Millionen in Venezuela nach Demokratie, nach der Möglichkeit, das Schicksal ihres Landes in freien und fairen Wahlen zu bestimmen, darf nicht länger ignoriert werden." Der Nationalversammlung komme unter der Führung von Guaidó eine besondere Rolle zu. Die USA und eine Reihe weiterer westlicher und lateinamerikanischer Staaten hatten Guaidó zuvor bereits als Regierungschef anerkannt.



Am Mittwoch hatte sich Parlamentschef Guaidó zum Übergangspräsidenten Venezuelas erklärt und den amtierenden Präsidenten Maduro damit offen herausgefordert. Danach waren erneut zahlreiche Menschen gegen die sozialistische Regierung Maduros auf die Straße gegangen.