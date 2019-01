Seit den 1920er-Jahren hat keine britische Regierung eine so deutliche Niederlage einstecken müssen wie die von Theresa May. Ihr Brexit-Abkommen wurde mit 432 zu 202 Stimmen abgelehnt. Laut Oppositionsführer Jeremy Corbyn habe May somit das Vertrauen des Parlaments und des Landes verloren. Alle Entwicklungen zum Misstrauensantrag gegen die Regierung von Theresa May lesen Sie in unserem Liveblog.