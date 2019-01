Die Nato-Mitgliedstaaten werden nach Aussagen von Jens Stoltenberg bis Ende 2020 zusätzliche 100 Milliarden Dollar (88 Milliarden Euro) für die Verteidigung ausgeben. Der Nato-Generalsekretär schreibt diese Entwicklung dem US-Präsidenten Donald Trump zu. "Die klare Botschaft von Präsident Trump hat Auswirkungen", sagte Stoltenberg am Sonntag in der US-Sendung "Fox News Sunday". Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder die zu niedrigen Ausgaben angeprangert. Das Verteidigungsbündnis sei durch die Beschwerden Trumps aber laut Stoltenberg nicht geschwächt worden. Das Bündnis sehe nun "einiges reales Geld und einige reale Ergebnisse".

Trump reagierte umgehend auf die Äußerungen Stoltenbergs. Der Generalsekretär habe "gerade erklärt, dass die Nato meinetwegen in der Lage war, deutlich mehr Geld von ihren Mitgliedern einzusammeln als je zuvor", schrieb er auf Twitter. Der US-Präsident nutzte die Gelegenheit, um Demokraten und die Medien zu kritisieren. "Das nennt sich Lastenteilung. Auch, mehr vereint. Dems & Fake News porträtieren gerne das Gegenteil!", so der Präsident weiter in dem Tweet.

Trump hatte die Nato vor seinem Amtsantritt 2017 als "obsolet" bezeichnet und als US-Präsident mehrfach Zweifel an der Beistandsgarantie im Fall eines Angriffs genährt. Zudem fordert er deutlich höhere Verteidigungsausgaben, vor allem von Deutschland.

Die Nato-Staaten hatten 2014 vereinbart, die Verteidigungsausgaben binnen eines Jahrzehnts "Richtung zwei Prozent" ihres jeweiligen Bruttoinlandsproduktes (BIP) zu erhöhen. Rund die Hälfte der 29 Mitgliedstaaten ist von dem Ziel jedoch noch deutlich entfernt, darunter auch Deutschland.

Stoltenberg hielt sich in den vergangenen Tagen zu Gesprächen mit US-Außenminister Mike Pompeo, dem amtierenden Verteidigungsminister Pat Shanahan und dem nationalen Sicherheitsberater John Bolton in Washington auf.