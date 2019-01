Rund 10.500 Menschen mit roten Schals haben nach Polizeiangaben in Paris gegen die Gewalt bei Protesten der Gelbwesten-Bewegung protestiert. Nach eigenen Angaben demonstrierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch für "die Verteidigung der Demokratie und der Institutionen".



"Wir teilen nicht alle Forderungen der Gelbwesten-Bewegung, beispielsweise Forderungen nach einem Sturz der Regierung, die brutale Behandlung von Institutionen", sagte Laurent Segnis, Initiator der Gegendemonstration und Mitglied der Partei La République en Marche! von Staatspräsident Emmanuel Macron.

An der Spitze des Demonstrationszugs riefen die Aktivisten "Ja zur Demokratie, nein zur Revolution". Zu sehen waren mehrere Frankreich- und Europa-Fahnen. Einige Teilnehmer trugen T-Shirts mit Aufschriften wie "Ich liebe meine Republik" oder "Stoppt die Gewalt".

An den Demonstrationen der Gelbwesten beteiligten sich am Samstag nach Angaben des französischen Innenministeriums landesweit rund 69.000 Menschen. Bei den Demonstrationen am elften Wochenende infolge kam es erneut zu Ausschreitungen. Die Bewegung mit Teilnehmern aus dem gesamten politischen Spektrum des Landes kritisiert Macrons Regierungspolitik. Die Gelbwesten sehen in den "Rotschals" Strohleute Macrons. Dessen Partei nahm allerdings offiziell nicht an deren Demonstration teil.