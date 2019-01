Die demokratische Vorsitzende des US-Repräsentenhauses, Nancy Pelosi, verweigert US-Präsident Donald Trump die traditionelle Rede zur Lage der Nation im Kapitol. Erst wenn die Haushaltssperre beendet sei, werde das Repräsentantenhaus ihn einladen, in seinem Sitzungssaal zu sprechen, schrieb Pelosi am Mittwoch in einem Brief an Trump. Dieser hatte ihr zuvor geschrieben, er wolle an seiner Rede am 29. Januar festhalten.

Pelosi begründet ihre Ablehnung damit, dass der Secret Service und das Heimatschutzministerium wegen Personalengpässen durch den Shutdown die Sicherheit am Kapitol nicht ausreichend garantieren könnten. Sie hatte Trump bereits vergangene Woche aufgefordert, seine Rede zu verschieben oder nur schriftlich zu veröffentlichen.

Trump schrieb in einem Brief an Pelosi, es gebe keine Problem mit der Sicherheit. Er werde seine verfassungsmäßige Pflicht tun und die Abgeordneten und Senatoren über die Lage der Nation informieren. "Es wäre so traurig, wenn die Rede nicht zur vereinbarten Zeit, nach Plan und, sehr wichtig, am vereinbarten Ort gehalten werden würde", schrieb Trump. Angesichts von Pelosis Weigerung muss Trump woanders sprechen als im Repräsentantenhaus, wie es Tradition ist.

Pelosi und Trump liefern sich seit Wochen eine erbitterte Auseinandersetzung um den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko. Trump fordert dafür 5,7 Milliarden Dollar vom Kongress – anderenfalls will er einen Haushalt nicht unterzeichnen. Pelosis Demokraten lehnen das ab. Aufgrund der bereits seit 33 Tagen andauernden Haushaltssperre sind 800.000 Angestellte in mehreren Behörden und Ministerien im Zwangsurlaub oder werden nicht bezahlt.

Rede könnte auch an anderem Ort gehalten werden

Am Donnerstag will der Senat über zwei Vorschläge abstimmen, um den Shutdown zu beenden. Eine der Initiativen kommt aus den Reihen der Republikaner und sieht Etats bis September vor. Der Text enthält die von Trump geforderte Summe für den Mauerbau sowie dessen Vorschläge zur Einwanderungspolitik. Der andere Gesetzesvorstoß stammt von den Demokraten und sieht nur eine kurze Zwischenfinanzierung der Behörden bis zum 8. Februar vor. Damit soll Zeit gewonnen werden, um über Grenzsicherung und Einwanderung zu debattieren. Es ist unwahrscheinlich, dass eine der beiden Initiativen angenommen wird.

In einer Telefonkonferenz mit führenden Republikanern aus mehreren US-Staaten versprach Trump, von seinen Forderungen nach einer Finanzierung für den Bau der Mauer nicht abzuweichen. Der Druck, den Shutdown zu beenden, sei groß, doch schlimmer stünden die Demokraten da. "Ich denke, der Druck auf sie ist größer als auf uns", sagte er. Umfragen zufolge gibt allerdings eine Mehrheit der US-Amerikaner Trump Schuld am Shutdown.



Trump braucht die explizite Erlaubnis beider Kongresskammern, um im Kapitol zu sprechen. In einer Resolution werden üblicherweise Ort und Zeit bestimmt. Pelosi hat allerdings das Recht, dem Präsidenten den Auftritt im Plenarsaal zu verweigern. Überlegungen über einen Alternativort gibt es schon seit Tagen. Unter anderem könnte es eine Art Wahlkampfrede vor Anhängern, eine Ansprache aus dem Oval Office oder im Senatssaal, aber auch eine Rede an der mexikanischen Grenze geben. Für die unterschiedlichen Orte gibt es laut Weißem Haus auch unterschiedliche Redemanuskripte.