Donald Trump hat sich mit dem US-Kongress auf ein vorläufiges Ende der Haushaltssperre geeinigt. Wie der US-Präsident in einem Statement vor dem Weißen Haus verkündete, will er einem Gesetz zustimmen, das eine Übergangslösung von drei Wochen vorsieht. Damit wäre der längste Regierungsstillstand in der US-Geschichte beendet.

Durch die Blockade werden seit fünf Wochen Hunderttausende Mitarbeiter der Regierung nicht bezahlt. Hintergrund ist die Forderung Trumps nach Geld für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko, was die Demokraten nicht mittragen wollen.