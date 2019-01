Die USA und die Türkei wollen im Norden Syriens eine Sicherheitszone einrichten. Wie das Büro des türkischen Präsidenten mitteilte, sprach Recep Tayyip Erdoğan mit US-Präsident Donald Trump über eine solche "vom Terrorismus befreite" Zone. Nach Angaben des Weißen Hauses warnte Trump Erdoğan in dem Gespräch erneut davor, gegen die Kurden in Syrien vorzugehen.



US-Außenminister Mike Pompeo sagte, die USA seien mit verschiedenen Seiten im Gespräch über eine solche Zone, die sowohl die Türkei als auch die Kurden schützen soll. "Wir wollen sichergehen, dass die Leute, die mit uns da unten gekämpft haben, Sicherheit haben, (...) und dass die in Syrien aktiven Terroristen die Türkei nicht angreifen können", sagte Pompeo bei einem Besuch in Saudi-Arabien. "Wir wollen eine sichere Grenze für alle Parteien", sagte er.

Trump hatte am Sonntag die Einrichtung eines rund 30 Kilometer breiten Sicherheitskorridors im Norden Syriens ins Gespräch gebracht. Nähere Angaben zu seiner Lage machte er nicht. Er drohte außerdem damit, die Türkei "wirtschaftlich zu zerstören", sollte sie kurdische Miliz YPG angreifen.



Der Umgang mit den kurdischen Volksverteidigungseinheiten im Norden Syriens sorgt seit Jahren für heftigen Streit zwischen den USA und der Türkei. Ankara sieht die syrische Kurdenmiliz als Bedrohung, da sie eng mit der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) verbunden ist, die seit Jahrzehnten gegen den türkischen Staat kämpft. Die USA hingegen unterstützen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) mit Waffen und Luftangriffen im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Syrien.

Die Türkei ging bereits mehrfach militärisch gegen die YPG in Nordsyrien vor. Zuletzt Anfang 2018, als sie in der Operation Olivenzweig die zuvor von Kurden verwaltete Region Afrin besetzte. Seit Mitte Dezember droht Präsident Erdoğan immer wieder mit einer neuen Offensive. Kurz vor Weihnachten kündigte Trump dann überraschend an, alle US-Truppen aus Syrien abzuziehen, da der IS laut ihm besiegt sei. Dies sorgte für zahlreiche Kritik – sowohl aus dem In- als auch Ausland. Inzwischen relativierte Trump seine Meinung wieder.