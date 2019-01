Die ehemalige ukrainische Ministerpräsidentin Julija Timoschenko will Staatschefin werden. "Ich kandidiere für das Präsidentenamt", sagte Timoschenko während eines Treffens ihrer nationalistischen Vaterlandspartei. Die Wahl findet am 31. März statt. In Umfragen liegt Timoschenko vor Amtsinhaber Petro Poroschenko, der seine Kandidatur noch nicht offiziell bekannt gegeben hat.



Vor jubelnden Anhängern kündigte die 58-Jährige den Beginn einer "neuen Ära" an. Zugleich räumte sie ein, in der Vergangenheit "Fehler gemacht" zu haben.



Timoschenko ist in ihrer Heimat umstritten. International bekannt wurde sie durch die Orange Revolution in der Ukraine im Jahr 2004. Sechs Jahre später unterlag die proeuropäische Politikerin bei der Präsidentschaftswahl ihrem prorussischen Rivalen Viktor Janukowitsch. Nach dessen Amtsantritt wurde sie festgenommen und wegen Amtsmissbrauchs zu sieben Jahren Haft verurteilt, weil sie Energielieferverträge zum Schaden der Ukraine abgeschlossen haben soll. Im Zuge des Umsturzes in der Ukraine wurde sie 2014 aus der Haft entlassen.