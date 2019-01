Die Ermittlungen von US-Sonderermittler Robert Mueller zu der mutmaßlichen russischen Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl 2016 in den USA sollen kurz vor dem Abschluss stehen. "Die Untersuchung ist, soweit ich weiß, kurz davor, abgeschlossen zu werden", sagte US-Justizminister Matthew Whitaker. "Ich hoffe, dass wir den Bericht sobald wie möglich erhalten werden." Details nannte er nicht.

Mueller, der in der Vergangenheit auch Chef des FBI war, untersucht seit Mai 2017 die mutmaßlichen russischen Einmischungen in den Wahlkampf 2016 zugunsten des US-Präsidenten Donald Trump sowie mögliche Absprachen zwischen dem Trump-Team und der Regierung in Moskau. Sechs frühere Mitarbeiter Trumps sind bereits angeklagt oder verurteilt. Zuletzt wurde Anklage gegen den langjährigen Trump-Berater Roger Stone erhoben.

Whitaker hatte die Aufsicht über die Untersuchung übernommen, nachdem Justizminister Jeff Sessions im November auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump zurückgetreten war.

Trump kritisierte die Ermittlungen immer wieder ausdrücklich und bezeichnete sie als "Hexenjagd". Er bestreitet illegale Absprachen mit Russland. Auch Whitaker hatte sich in der Vergangenheit höchst kritisch zu den Ermittlungen des früheren FBI-Chefs Mueller geäußert.