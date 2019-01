Der unter Druck stehende Präsident Venezuelas, Nicolas Maduro, wehrt sich gegen die von mehreren europäischen Ländern gesetzte Frist für neue Wahlen. In einem am Sonntag ausgestrahlten Interview mit dem Sender CNN Türk forderte er, dass das Ultimatum zurückgenommen wird. Mehrere EU-Länder hatten ihm am Samstag acht Tage Zeit gegeben, um Wahlen in dem politisch instabilen Land anzukündigen. Für den Fall, dass er nicht auf die Forderung eingeht, drohten sie damit, Juan Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen.

Bei CNN zeigte sich Maduro kämpferisch: "Niemand kann uns ein Ultimatum stellen", sagte er. "Venezuela ist nicht an Europa gebunden. Das ist eine Frechheit." Die Frist war am Samstag bereits von dem venezolanischen Außenminister Jorge Arreaza zurückgewiesen worden.

Venezuela - Mehrere EU-Staaten fordern Neuwahlen Deutschland und andere EU-Staaten haben Nicolás Maduro eine Frist für Neuwahlen gesetzt. Sie kündigten an, ansonsten den Oppositionsführer als Präsidenten anzuerkennen. © Foto: Ariana Cubillos/AP Photo/dpa

Maduro fühle sich trotz der aktuellen Lage Venezuelas "sehr motiviert", sein Land gehe derzeit im Namen der Demokratie und der Freiheit durch einen "historischen Krieg". Die Verantwortung dafür sieht er bei den USA. Guaidós Machtanspruch bezeichnete er als Teil eines von den USA angeführten Putschversuchs. Über die Zukunft des Landes gefragt, antwortete Maduro, er wolle "Venezuela führen und verteidigen."

Guaidó, Chef des entmachteten Parlaments, hatte sich am Mittwoch zum Übergangspräsidenten Venezuelas ernannt. Die USA und viele lateinamerikanische Länder haben ihn bereits als neuen Präsidenten anerkannt, am Sonntag folgten Israel und Australien. Russland, China, der Iran und die Türkei hingegen halten weiter zu dem sozialistischen Präsidenten Maduro. Die Bundesregierung sowie andere europäische Regierungen stellten das Ultimatum. Der Ausgang des Machtkampfs in dem südamerikanischen Krisenstaat ist offen. Auch weil das venezolanische Militär bislang offenbar noch weitgehends hinter Maduro steht.



Bolton warnt vor Gewalt gegen venezolanische Opposition

John Bolton, US-Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, erhöhte am Sonntag unterdessen weiter den Druck auf Maduro. Er warnte vor Gewalt gegen die venezolanische Opposition und US-Diplomaten. Jede Art von Gewalt und Einschüchterung gegen US-Diplomaten, Venezuelas selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó oder das von der Opposition dominierte Parlament "würde einen schweren Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit darstellen" und werde eine "erhebliche Reaktion" nach sich ziehen, schrieb er Twitter.



Bolton fügte in einem weiteren Tweet hinzu: "Wir sind hier, um alle Nationen aufzufordern, die demokratischen Bestrebungen des venezolanischen Volks zu unterstützen, wenn es versucht, sich vom unrechtmäßigen ehemaligen Präsidenten Maduro zu befreien." Die USA wollten dem Land eine glänzende Zukunft bringen.

Später schrieb Bolton zudem, dass die Unterstützung des sozialistischen Kubas für Maduros Sicherheits- und paramilitärische Kräfte bekannt sei. Im November bereits hatte Bolton ein härteres Vorgehen gegen Venezuela, aber auch gegen Nicaragua und Kuba angekündigt. Bolton nannte die drei Länder damals "die Troika der Tyrannei in dieser Hemisphäre".

USA erkennen neuen Gesandten von Venezuelas Opposition an

Das US-Außenministerium erkennt zudem einen von Guaidó ernannten Gesandten an. Carlos Alfredo Vecchio habe von nun an die Autorität über diplomatische Angelegenheiten seines Landes in den USA, sagte Pompeo. Demnach traf sich Vecchio bereits mit Unterstaatssekretär David Hale, der die Unterstützung der Regierung in Washington für Guaidó bekräftigte.

Vecchio ist ein früherer Mitarbeiter von Leopoldo López, ein weiterer Oppositionsführer, der in Venezuela unter Hausarrest steht. Aus Sorge vor einer Verhaftung war Vecchio im Jahr 2014 während Unruhen bei regierungskritischen Protesten aus seiner Heimat geflohen.

Guaidó selbst rief am Sonntag zu neuen Protesten gegen Maduro auf. Er forderte seine Anhänger dazu auf, am Mittwoch und Samstag erneut auf die Straße zu gehen.