In Venezuela sind Mitglieder der Nationalgarde nach einem Aufruf zum Widerstand gegen den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro festgenommen worden. In einem Video, dass im Internet verbreitet worden war, hatten die Männer die Bevölkerung aufgerufen, gegen Maduros Regierung zu demonstrieren: "Geht auf die Straße und protestiert, fordert eure Rechte ein. Hier sind wir, um für euch zu kämpfen, für Venezuela." Die Gruppe erkenne Maduros Präsidentschaft nicht an.



Nach Angaben der venezolanischen Armee wurden die Männer kurze Zeit später verhaftet und einem Verhör unterzogen. Es handele sich um eine "kleine Gruppe von Angreifern" aus den Reihen der Nationalgarde. In der Nacht auf Montag sollen die Verdächtigen Waffen von einem Militärposten in der Stadt Petare entwendet und dabei vier Soldaten des Stützpunktes gefangen genommen haben. Anschließend sei die Gruppe zu einer Kaserne in Cotiza im Norden der Hauptstadt Caracas gezogen. Dort hätten die Männer das Video aufgezeichnet. Nach der Festnahme seien die gestohlenen Waffen sichergestellt worden, teilte Verteidigungsminister Vladimir Padrino mit. Den Männern drohe die "ganze Härte des Gesetzes". Berichten lokaler Medien zufolge wurden sie nach Fuerte Tiuna, in die größte Militäranlage des Landes, gebracht.

Gegen zahlreiche Menschen, die in Caracas dem Aufruf der mutmaßlichen Armeeangehörigen folgten, setzten Militär- und Polizeikräfte Tränengas ein. Die Opposition sprach der Gruppe ihre Unterstützung aus. Der Präsident des entmachteten Parlaments, Juan Guaidó, äußerte sich auf Twitter zu dem Vorfall. Dieser verdeutliche das "allgemeine Gefühl" in der Armee. Das Parlament verpflichte sich, "den Angehörigen der Streitkräfte, die aktiv zur Wiederherstellung der Verfassung beitragen, alle nötigen Garantien zu bieten".



1/3 Lo que sucede en el comando de la GN en Cotiza es una muestra del sentimiento generalizado que impera dentro de la FAN. — Juan Guaidó (@jguaido) 21. Januar 2019

Für Mittwoch plant die Opposition erneut Demonstrationen gegen Präsident Maduro. Die Nationalversammlung, die von der Opposition kontrolliert wird, hatte den Staatschef in der vergangenen Woche als "Usurpator" bezeichnet und eine Amnestie für aufständische Soldaten beschlossen. Diese Entscheidung annullierte das Oberste Gericht und erklärte, alle Beschlüsse der Nationalversammlung seien "nichtig" und die oppositionelle Führung des Parlaments unrechtmäßig. Der Generalstaatsanwalt werde darüber hinaus entscheiden, ob wegen Missachtung der Verfassung Strafanzeige gegen die Parlamentsführer erhoben werde. Parlamentspräsident Guaidó hatte die internationale Gemeinschaft aufgefordert, Maduros Regierung kein Geld zur Verfügung zu stellen.

Nicolás Maduro hatte am 10. Januar entgegen heftiger Proteste seine zweite Amtszeit angetreten. Die Präsidentschaftswahl im vergangenen Mai war vom größten Teil der Opposition boykottiert worden, sie erkennt das Ergebnis nicht an. Auch die EU, die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Länder sehen Maduro nicht als rechtmäßigen Wahlsieger.

Das Militär in Venezuela stützt die Regierung Maduros. Viele bedeutende Posten sind mit Armeemitgliedern besetzt. Auch der Import von Lebensmitteln und das Ölgeschäft werden vom Militär kontrolliert.



1/17 Viele Geschäfte wie dieser Laden in der venezolanischen Hauptstadt Caracas bleiben geschlossen. Das Warten davor hat meist wenig Sinn. © Federico Parra/AFP/Getty Images 2/17 Geld wie diese 100-Bolívar-Scheine sind ein Fall für die Tonne – sie sind praktisch wertlos. © Marco Bello/Reuters 3/17 Zuletzt wurde der Mindestlohn in Venezuela um 3.000 Prozent erhöht, die Steuern wurden angehoben, die Löhne sollen an die neue Kryptowährung Petro gekoppelt werden. © Luisa Gonzalez/Reuters 4/17 Die wirtschaftliche Lage ist mittlerweile so schlecht, dass viele Venezolaner das Land verlassen – etwa über Kolumbien weiter nach Ecuador. © Luisa Gonzalez/Reuters 5/17 Ihr Weg führt die Flüchtlinge über die Rumichaca-Brücke, die wichtigste Autobahnverbindung zwischen Kolumbien und Ecuador. © Luisa Gonzalez/Reuters 6/17 Die Polizei von Ecuador ist mittlerweile alarmiert und sichert auch die Nebenstraßen ab. © Dolores Ochoa/AP/dpa 7/17 Seit wenigen Tagen ist die Einreise nach Ecuador nur noch mit Ausweisdokumenten möglich. Viele Venezolaner haben entsprechende Papiere aber nicht bei sich und sind deshalb in Kolumbien gestrandet. © Luis Robayo/AFP/Getty Images 8/17 Dieser junge Mann konnte die Grenze zu Ecuador noch passieren, bevor die neuen Regelungen an der Grenze in Kraft traten. © Dolores Ochoa/AP/dpa 9/17 Anderen, wie dieser Gruppe, bleibt das Bangen, Hoffen, Warten: Wird Ecuador sie auch ohne gültige Pässe einreisen lassen? © Dolores Ochoa/AP/dpa 10/17 Vor dem Büro der ecuadorianischen Migrationsbehörde werden die Flüchtlinge aus Venzuela mit Wasser und Lebensmitteln versorgt. © Luis Robayo/AFP/Getty Images 11/17 Auch für diesen Mann gibt es zunächst kein Weiterkommen: Er steckt an der Grenze zwischen Tulcan in Ecuador und dem kolumbianischen Ipiales fest. © Luis Robayo/AFP/Getty Images 12/17 Andere Grenze, aber dasselbe Bild: Venezolanerinnen und Venezolaner stehen in der Grenzstadt Pacaraima Schlange, um nach Brasilien zu gelangen. © Mauro Pimentel/AFP/Getty Images 13/17 Allein diesen Grenzübergang nach Brasilien haben zuletzt im Schnitt 500 Menschen pro Tag überquert. © Mauro Pimentel/AFP/Getty Images 14/17 Nahe der Grenzstadt Pacaraima hatten Venezolaner zuletzt in improvisierten Camps gewohnt. © Mauro Pimentel/AFP/Getty Images 15/17 Am Wochenende hatten Einheimische aus Pacaraima Zelte von Geflüchteten angezündet – und damit die Spannungen zwischen den brasilianischen Bewohnern und den venezolanischen Geflüchteten verschärft. © Isac Dantes/AFP/Getty Images 16/17 Nachdem die Zelte von Geflüchteten angezündet worden waren, kehrten etwa 1.200 Menschen nach Venezuela zurück. © Mauro Pimentel/AFP/Getty Images 17/17 Die Grenze von Pacaraima wird mittlerweile von Soldaten gesichert. So wird es für Venezolaner immer schwerer, ihr Land noch zu verlassen. © Nacho Doce/Reuters

Venezuela ist in einer schweren Wirtschaftskrise, es herrschen Hyperinflation und ein Mangel an Lebensmittel, Versorgungsgütern und Arzneimitteln. Rund drei Millionen Menschen befinden sich im Ausland auf der Flucht.