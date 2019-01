Venezuelas Präsident Nicolás Maduro hat sich zu Gesprächen mit der Opposition bereit erklärt. Auch vorgezogene Neuwahlen werde er unterstützen, sagte der Regierungschef der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA. Es gehe um den Frieden und die Zukunft seines Landes. Europäische Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien, hatten Maduro am Wochenende ein Ultimatum von acht Tagen gestellt, um Neuwahlen anzusetzen. Andernfalls würden sie Oppositionschef Juan Guaidó als selbst ernannten Interimspräsidenten anerkennen.

Guaidó hatte sich vor einer Woche zum Übergangspräsidenten Venezuelas ernannt und wurde von den USA und einer Reihe lateinamerikanischer Staaten anerkannt. Russland, China, der Iran und die Türkei halten weiter zu Maduro. Die russische Nachrichtenagentur Sputnik zitierte den sozialistischen Amtsinhaber mit den Worten, Russlands Präsident Wladimir Putin habe Venezuela in jeder Hinsicht geholfen. Russland hatte die jüngst verhängten US-Sanktionen gegen Venezuela kritisiert und Maduros Regierung seine Unterstützung zugesichert.



Die russische Regierung hatte zuvor die Befürchtung geäußert, dass Venezuela Probleme bekommen könnte, seine Schulden zu begleichen. Dazu sagte Maduro nun, sein Land werde den finanziellen Verpflichtungen gegenüber Russland und China nachkommen.



Guaidó darf das Land nicht verlassen

Venezuelas Oberster Gerichtshof hatte am Dienstag eine Ausreisesperre gegen Guaidó verhängt. Das Gericht fror auch die Konten des Parlamentspräsidenten ein. Es folgte damit einem Antrag des venezolanischen Generalstaatsanwalts Tarek William Saab. Der hatte zuvor strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen – nach Angaben von Saab geht es dabei um die Unruhen der vergangenen Tage. Bei den Massenprotesten von Gegnern und Anhängern Maduros hatte es auch Tote gegeben.

Guaidó hatte die Venezolaner angesichts der internationalen Unterstützung für seine Forderung nach Neuwahlen jüngst zu weiteren Protestaktionen aufgerufen. Die Menschen sollten sich zu zweistündigen Demonstrationen zusammenfinden, sagte er. Am kommenden Wochenende solle es dann Massendemonstrationen "in jeder Ecke Venezuelas" und in aller Welt geben.