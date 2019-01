Es ist eine realistische Möglichkeit, dass Guaidó und seine Anhänger in den kommenden Stunden einfach festgenommen und die Demonstrationen niedergeschlagen werden. So lief es auch in den vergangenen Monaten immer wieder. Viele regierungskritische Venezolaner sind frustriert davon. Das erklärt auch einen Teil der Massenmigration aus dem Land.

Die Schlüsselfrage ist, ob die Polizei und die Streitkräfte Maduro weiterhin loyal sind. Sie bestehen aus mehreren Teilorganisationen, die jeweils anders zu beurteilen sind. Bei einigen Kräften gibt es kaum Zweifel an der Loyalität, etwa beim Geheimdienst des Landes, der für das "Verschwindenlassen" zahlloser Oppositioneller im Land sowie die Überwachung und Unterdrückung vieler Kritiker zuständig ist, und der auch Guaidó vor wenigen Tagen kurzzeitig festgenommen hatte. Auch die Nationalgarde wird als mächtig und extrem loyal zu Maduro eingeschätzt. Außerdem gibt es noch eine informelle Militia, die schon von Hugo Chávez geschaffen wurde. Die sogenannten "Colectivos" sind letztlich motorisierte und bewaffnete Schlägertrupps, die außerhalb des Gesetzes operieren können. Sie traten in den vergangenen Tagen beim Niederschlagen etlicher Demos auf.

Die größte Frage ist, wie sich das Militär verhält. In den vergangenen Tagen erklärten sich der Verteidigungsminister und die Spitzen der Militärs solidarisch mit Maduro und machten Kampfansagen an Guaidó. Das ist aus der Sicht der Aufständischen kein gutes Zeichen, denn dort setzt man eigentlich darauf, dass das Militär sich irgendwann "spontan" auf ihre Seite stellt.



Das ist aber fraglich. Chávez und Maduro haben das Militär über die Jahre stark umgebaut und mit Loyalisten durchsetzt, unter anderem mit der Hilfe kubanischer Geheimdienste und kubanischem Militärpersonal. Die Militärs genießen auch außergewöhnliche Privilegien im Land. Sie bekommen die besten Lebensmittel, haben Zugang zu ansonsten schwer erhältlichen Gütern des täglichen Bedarfs oder erhalten lukrative Posten in der früheren Privatwirtschaft. Allerdings gilt das nur für die oberen Kader – und so berichten Geheimdienste und Militäranalysten seit Monaten davon, dass in den unteren Rängen der Missmut wächst.

Falls das Militär in den kommenden Tagen Befehle von Maduro verweigert, ist das ein sicheres Zeichen für einen Umschwung. Dann müssen die Chavisten abtreten oder zumindest in einer verhandelten Lösung die Macht an neue Kräfte übertragen.

Aber so weit ist es noch nicht.