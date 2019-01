In Venezuela hat sich das mächtige Militär hinter Präsident Nicolás Maduro gestellt. "Die Soldaten des Vaterlandes akzeptieren keinen Präsidenten, der von dunklen Mächten eingesetzt wird, oder sich abseits des Rechts selbst einsetzt", twitterte Verteidigungsminister Vladimir Padrino am Mittwoch. "Die Streitkräfte verteidigen unsere Verfassung und sind der Garant unserer nationalen Souveränität." Zuvor hatte sich Parlamentschef Juan Guaidó zum Übergangspräsidenten erklärt und an die Streitkräfte appelliert, sich auf die Seite der Regierungsgegner zu stellen.



El desespero y la intolerancia atentan contra la paz de la Nación. Los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la Ley. La FANB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía nacional. — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) January 23, 2019

Die Streitkräfte sind ein wichtiger Machtfaktor in Venezuela. Generäle sitzen an den wichtigen Schaltstellen, kontrollieren das Ölgeschäft, den Import von Lebensmitteln, Banken und Bergbaufirmen. US-Außenminister Mike Pompeo rief das Militär in dem Land dazu auf, "die Demokratie zu unterstützen und alle Bürger Venezuelas zu schützen". Das Volk habe lange genug unter der "katastrophalen Diktatur" Maduros gelitten.



Donald Tusk stellt sich hinter Guaidó

EU-Ratspräsident Donald Tusk appellierte an die EU-Staaten, eine einheitliche Position zur "Unterstützung der demokratischen Kräfte" in Venezuela zu finden. Anders als der umstrittene sozialistische Staatschef Nicolás Maduro hätten das venezolanische Parlament und dessen Präsident, Oppositionsführer Juan Guaidó, "ein demokratisches Mandat" der Bürger, schrieb Tusk am Mittwochabend im Kurzbotschaftendienst Twitter.