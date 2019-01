US-Präsident Donald Trump hat den Präsidenten des entmachteten Parlaments in Venezuela, Juan Guaidó, als rechtmäßigen Übergangspräsidenten des südamerikanischen Landes anerkannt. Guaidó vertrete "das einzige legitime" Staatsorgan des Landes, weil er "ordnungsgemäß" vom venezolanischen Volk gewählt worden sei, teilte das Weiße Haus mit. Der Präsident des entmachteten Parlaments von Venezuela hatte sich zuvor selbst zum Staatschef des südamerikanischen Landes erklärt.

Auch die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hat Guaidó anerkannt. "Unsere Glückwünsche für Juan Guaidó als Interims-Präsident von Venezuela. Er hat unseren Rückhalt, um das Land wieder zurück zur Demokratie zu führen", schrieb OAS-Generalsekretär Luis Almagro am Mittwoch auf Twitter. In der Organisation sind 35 Staaten Mitglied. Die OAS soll den Frieden auf dem amerikanischen Kontinent stärken. Ziel ist laut Statut, die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zu fördern, Streitigkeiten beizulegen und deren territoriale Integrität und Unabhängigkeit zu verteidigen.

Nuestras felicitaciones a @jguaido como Presidente encargado de #Venezuela. Tiene todo nuestro reconocimiento para impulsar el retorno del país a la democracia #23Ene #OEAconVzla pic.twitter.com/AWdjVHJtZj — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 23. Januar 2019

"Vor dem allmächtigen Gott gelobe ich, die Kompetenzen der Exekutive als Interims-Präsident von Venezuela zu übernehmen", sagte Juan Guaidó bei einer Kundgebung vor Anhängern in der Hauptstadt Caracas. Zahlreiche Anhänger der Opposition hatten sich zu Protesten gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro versammelt. "Lasst uns alle schwören, dass wir nicht ruhen, bis wir die Freiheit erlangt haben", sagte Guaidó.

Präsident Nicolás Maduro hatte sich vor zwei Wochen für seine zweite Amtszeit vereidigen lassen. Zahlreiche Staaten, internationale Organisationen und die Opposition erkennen ihn allerdings nicht als legitimen Präsidenten an, weil die Wahlen im vergangenen Jahr nicht demokratischen Standards entsprachen.

Zehntausende Menschen gingen am Mittwoch im ganzen Land gegen die sozialistische Regierung auf die Straßen. Die Demonstranten zeigten Transparente mit der Aufschrift "Wir sind frei" und skandierten "Sie wird stürzen, sie wird stürzen, diese Regierung wird stürzen".

Vier Tote bei Protesten

Bei ersten Zusammenstößen in der Nacht waren mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Das berichteten die Polizei und die Organisation Beobachtungsstelle für soziale Konflikte (OVCS). Unter den Todesopfern sei auch ein 16-Jähriger, der in der Hauptstadt Caracas eine Schussverletzung erlitten habe, teilte die OVCS mit.

Bereits im Vorfeld der Demonstrationen bestand die Sorge, dass es zu großer Gewalt kommen könnte. Nach einem gescheiterten Aufstand von Soldaten am Montag war es in der Hauptstadt Caracas zu Zusammenstößen zwischen Regierungsgegnern und der Polizei gekommen. Der 23. Januar ist ein symbolisches Datum für das Land, weil an diesem Tag 1958 der letzte venezolanische Diktator Marcos Pérez Jiménez gestürzt wurde.



Die US-Regierung hatte bereits ihre Unterstützung für venezolanische Opposition geäußert. "Die Krise Venezuelas wird sich verschlimmern, bis die Demokratie wiederhergestellt ist", schrieb US-Vizepräsident Mike Pence in einem Gastbeitrag für das Wall Street Journal. Nicolás Maduro müsse abgelöst werden. Maduro warf der US-Regierung im Gegenzug vor, einen "faschistischen Staatsstreich" in Venezuela angeordnet zu haben und forderte seinen Außenminister Jorge Arreaza auf, die Beziehungen zu den USA vollständig auf den Prüfstand zu stellen.