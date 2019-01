Eingriffe der Staatsgewalt sind nichts Neues in der Türkei. Spätestens seit dem vereitelten Putschversuch vor mehr als zwei Jahren sind Durchsuchungen in Büros von regierungskritischen Journalistinnen und Journalisten, von Lehrerzimmern und Militärakademien normal. Zehntausende Türken wurden seit Sommer 2016 aus dem Staatsdienst entlassen oder sind inhaftiert. Seit ein paar Monaten aber greift der türkische Staat auf eine gänzlich neue Art durch: mit sogenannten Zwiebel-Operationen (soğan' operasyonu).

Dabei handelt es sich im Grunde um Razzien: Polizisten durchsuchen Lagerhallen, nur eben nicht nach Drogen, Alkohol oder Tabak, sondern nach Zwiebeln. Es handelt sich um den neuesten Versuch von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, die Wählerinnen und Wähler kurz vor den Kommunalwahlen von der Wirtschaftskrise im Land abzulenken. Denn der Unmut über die zuletzt um 25 Prozent gestiegenen Lebensmittelpreise ist groß. Um der Bevölkerung zu vermitteln, dass die Regierung keine Schuld daran hat, werden seit Monaten vermehrt Bauern an den Pranger gestellt. Der Vorwurf: Landwirte verstecken ihre Ernte und treiben die Preise künstlich hoch.

"Razzia in Ankara: 1.300 Tonnen Zwiebeln beschlagnahmt!" titelten regierungsnahe Zeitungen wie die Yeni Akit bereits Ende November. Im Fernsehen wurden zur besten Sendezeit hektische Bilder von Zwiebelständen auf dem Basar gezeigt, unterlegt mit dramatischer Musik. Nach der Durchsuchung eines Lagers schickte der Sender A Haber einen Reporter los. Filmreif stand der Mann mit Mikrofon in einem Lager. Die Kamera zeigte Dutzende Säcke mit Zwiebeln. Es gäbe reichlich davon in der Türkei, erzählte der Reporter, nur würden kriminelle Bauern ihre Ernte verstecken. Diese Sichtweise passte gut zu Recep Tayyip Erdoğans Warnung, die er zuvor mit ernstem Blick vor laufenden Kameras verkündet hatte: "Wer Kartoffeln und Zwiebeln hortet, wird seine Strafe dafür bekommen."

Türken basteln Zwiebel-Halsketten

Zwiebeln sind zum Sinnbild der Wirtschaftskrise in der Türkei geworden. Kostete ein Kilogramm 2017 noch rund 1,5 Lira, verlangen Verkäufer heute das Vierfache. Anfangs nahmen es viele noch mit Humor und bastelten sich Halsketten aus Zwiebeln, die sie auf Twitter teilten. Inzwischen macht die Wirtschaftskrise vielen Türken aber ernsthaft zu schaffen. Sie fragen sich, warum ein so schlichtes Anbauprodukt wie die Zwiebel derart teuer sein kann.

Der Zeitpunkt der Zwiebelkrise ist für die türkische Regierung denkbar schlecht. Am 31. März sind landesweit Kommunalwahlen und die islamisch-nationalistische Regierungspartei AKP muss fürchten, wegen des Unmutes in wichtigen Wahlgebieten wie Ankara und Istanbul Ober- und Stadtteilbürgermeister zu verlieren. Denn die hohen Preise treffen besonders arme und konservative Schichten, also Türken, für die Erdoğan immer eine Alternative zum elitär-säkularen Establishment war.

Viele bekommen für ihr Geld nicht nur weniger Zwiebeln als vorher, sondern auch weniger Kartoffeln, Tomaten und Obst. Die Stimmung unter den Verkäufern auf dem Basar ist nicht besser, da sie weniger verkaufen und nicht selten den Frust der Kunden über die zu hohen Preise abbekommen.