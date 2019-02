Die Europäische Union hat aus Sicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ein elementares Interesse an der Stabilität der arabischen Welt. "Das Schicksal der EU hängt vom Schicksal dieser Länder der Arabischen Liga ganz unmittelbar mit ab", sagte Merkel beim Gipfeltreffen der EU mit der Arabischen Liga im ägyptischen Scharm al-Scheich. Sie verwies auf die Migration und den Kampf gegen islamistischen Terrorismus. "Deshalb heißt die Aufgabe, multilaterale Zusammenarbeit miteinander zu pflegen, auch wenn es zum Teil natürlich sehr unterschiedliche Ansichten gibt."



In Scharm al-Scheich trafen sich rund 50 Könige, Emire, Präsidenten und Regierungsvertreter unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Als prominentester europäischer Vertreter blieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dem Gipfel fern. Auch Katars Emir Tamim erschien wegen diplomatischer Verstimmungen nicht. Ägypten gehört zu den arabischen Ländern, die eine Blockade gegen das Emirat verhängt haben.

Merkel mahnte an Tag zwei des Treffens zugleich die Einhaltung der Menschenrechte an. "Millionen Menschen sind in ihrer Sicherheit bedroht in den Mitgliedstaaten der Arabischen Liga." Ein friedliches Zusammenleben sei aber unmöglich, "wenn man Minderheiten unterdrückt", sagte die Kanzlerin.



Mit Blick auf den Nahostkonflikt habe sie noch einmal klargemacht, dass das Existenzrecht Israels für Deutschland unverhandelbar sei, die Bundesregierung dennoch für eine Zweistaatenlösung eintrete, sagte Merkel. "An dieser Lösung muss weiter gearbeitet werden."

Angela Merkel - »Wir sehen auch aggressive Tendenzen des Irans« Auf dem arabisch-europäischen Gipfel äußert sich Kanzlerin Angela Merkel zur nuklearen Bedrohung durch den Iran. Ein zweiter Konflikt ist die humanitäre Lage im Jemen. © Foto: Guido Bergmann/Bundesregierung/dpa

Angesichts von sechs Millionen Syrern, die ihre Heimat verlassen hätten, brauche es einen "politischen Veränderungsprozess" in dem Bürgerkriegsland. Konkret forderte die Kanzlerin ein Vorankommen bei der Bildung eines Verfassungsausschusses. Dann müsse eine "inklusive Beratung" darüber beginnen, wie die politische Ordnung Syriens in Zukunft aussehen kann. "Das ist deshalb so wichtig, damit alle Syrer sich in Syrien wiederfinden können", sagte Merkel.



Syriens Mitgliedschaft in der Arabischen Liga ist seit 2011 ausgesetzt. Die Regierungstruppen haben in den vergangenen Monaten große Teile des Landes wieder unter Kontrolle gebracht. Die UN bemühen sich seit Monaten darum, den vor mehr als einem Jahr vereinbarten Verfassungsausschuss zu bilden.



Probleme "nicht den weit entfernten Weltmächten überlassen"

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitglieder waren am Sonntag zu ihrem ersten Gipfel mit der Arabischen Liga zusammengekommen. Zum Auftakt des Treffens hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu aufgerufen, die Probleme in der Region gemeinsam anzugehen. "Wir müssen das zusammen machen und dürfen das nicht den weit entfernten Weltmächten überlassen", sagte er.

Zugleich sprach sich Tusk für mehr Offenheit und Toleranz in den überwiegend autoritär regierten arabischen Staaten aus. Lebendige Zivilgesellschaften und interkultureller Dialog seien weniger anfällig für die Botschaften des gewalttätigen Extremismus.

Geleitet wird der zweitägige Gipfel von Tusk und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sissi. Die EU-Staaten hatten das Treffen beim EU-Gipfel im Oktober beschlossen, um etwa die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern von Flüchtlingen vor allem in Nordafrika zu verstärken. Die Arabische Liga besteht aus 22 Mitgliedern – 21 Nationalstaaten aus Afrika und Asien sowie dem international nicht vollständig anerkannten Staat Palästina, der durch die PLO vertreten wird.