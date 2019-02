Das britische Parlament debattiert heute Alternativen zum Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May. Dazu zählen Anträge, einen No Deal zu verhindern sowie eine Verlängerung von Artikel 50, also eine Verschiebung des offiziellen Austrittsdatums am 29. März.

Die Oppositionspartei Labour hingegen will einen Antrag auf eine zweite Volksabstimmung unterstützen. Allerdings müssen sowohl Theresa May, als auch Oppositionsführer Jeremy Corbyn fürchten, dass sich immer mehr Rebellen der neuen Mitte, der sogenannten Independent Group, anschließen.