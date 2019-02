Großbritanniens oppositionelle Labour-Partei unterstützt die Forderung nach einem zweiten Brexit-Referendum. Er werde die Abgeordneten noch an diesem Montag informieren, dass die Partei eine Gesetzesänderung für eine Volksabstimmung unterstütze. Mit diesem Schritt solle "ein schädlicher Tory-Brexit" verhindert werden, sagte Parteichef Jeremy Corbyn. Labour sei deshalb bereit, gegen den Willen der von der konservativen Tory-Partei getragenen Regierung ein neues Referendum zu unterstützen.

Zunächst werde seine Partei im Parlament den Verbleib Großbritanniens in der Zollunion mit der EU beantragen, kündigte der Oppositionsführer an. Sollte dies abgelehnt werden – was angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Unterhaus wahrscheinlich ist – werde Labour einen Antrag für ein zweites Referendum vorlegen. Corbyn hatte bislang vermieden, seine Partei auf ein zweites Referendum festzulegen. Ausgeschlossen hatte er ein solches zwar nie, allerdings bevorzugte er Neuwahlen, bei denen er sich einen Sieg über die konservative Regierung erhoffte.

Am Mittwoch soll das Unterhaus über die nächsten Schritte im Brexit-Prozess abstimmen. Abgeordnete legen dann Änderungsvorschläge für das Brexit-Abkommen mit der EU vor, darunter solche, in denen ein zweites Referendum gefordert wird.

Regierungschefin Theresa May will an dem geplanten EU-Austritt am 29. März festhalten. Der Austritt mit einem Abkommen sei in greifbarer Nähe, sagte sie. Darauf sollten alle Kräfte konzentriert werden. Eine mögliche Verschiebung des Austritts löse nicht das Problem. Zuvor hatte EU-Ratspräsident Donald Tusk gesagt, dass er eine Verlängerung der Brexit-Frist für eine "vernünftige Lösung" halte.



Je weniger Zeit bis zum 29. März sei, desto wahrscheinlicher werde eine Verlängerung der Austrittsfrist. Das sei kein Wunsch der EU, sondern eine Tatsache. "Ich kann Ihnen versichern, und das habe ich gestern auch im Treffen mit Premierministerin May gemacht, dass, egal in welchem Szenario wir sein werden, die 27 maximales Verständnis und guten Willen zeigen werden", sagte der EU-Ratspräsident.