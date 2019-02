Die britische Premierministerin Theresa May hat erneut eine Brexit-Abstimmung im Parlament verloren. Die Abgeordneten lehnten mit 303 zu 258 Stimmen einen Antrag der Regierung ab, der sowohl ein Mandat für Nachverhandlungen am Brexit-Deal als auch eine Absage an den EU-Austritt ohne Abkommen bestätigen sollte. Konservative Abgeordnete hatten vor der Abstimmung angekündigt, gegen den Antrag der Regierung stimmen zu wollen, da sie die Option eines Austritts aus der EU ohne Abkommen erhalten wollten.

Vor zwei Wochen hatten die Abgeordneten May den Auftrag gegeben, das mit Brüssel vereinbarte Abkommen nachzuverhandeln. Die Premierministerin hatte sich hinter den neuen Antrag gestellt.

Großbritannien will bereits am 29. März die Staatengemeinschaft verlassen. Mitte Januar hatte das Parlament das zwischen der Regierung und der EU ausgehandelte Abkommen zum Austritt Großbritanniens aus der Union abgelehnt. Damit besteht die Gefahr, dass Großbritannien die Europäische Union am 29. März 2019 ohne Vertrag verlässt. Alles hängt davon ab, ob May doch noch eine Mehrheit für ihren Brexit-Deal erreichen kann.

Die Abgeordneten lehnten am Donnerstagabend zudem mehrere Änderungsanträge der Opposition ab, die einen späteren Termin für den Brexit verlangten beziehungsweise auf die Vermeidung eines EU-Austritts ohne Vertrag hinauslaufen.



Einen dritten Antrag zog die pro-europäische Abgeordnete Anna Soubry aus der regierenden Konservativen Partei kurz vor der Abstimmung zurück. Soubry wollte ursprünglich beantragen, dass die Regierung innerhalb von sieben Tagen die jüngsten Regierungsdokumente zu den befürchteten Folgen eines Brexits ohne Abkommen (No Deal) veröffentlicht.

Die nächsten Schritte im Brexit Das britische Parlament hat Änderungen zu Theresa Mays Brexit-Abkommen durchgesetzt. Es will einen ungeordneten Austritt aus der EU und den Backstop ausschließen. © ZEIT ONLINE