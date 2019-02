US-Präsident Donald Trump hat den Ökonomen und Ex-Investmentbanker David Malpass als Kandidaten für den Chefposten der Weltbank nominiert. Es könne "keinen besseren Kandidaten" für die Leitung der Weltbank geben, sagte Trump. Malpass sei "hochrespektiert" und "brilliant". Malpass, der als scharfer Kritiker der Institution gilt, kündigte an, er wolle sich für "konstruktive Reformen" einsetzen.

Zum Jahresbeginn hatte der bisherige Weltbankchef Jim Yong Kim überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Der Verwaltungsrat will noch vor der Frühjahrstagung mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) im April einen Nachfolger bestimmen. Alle 189 Weltbank-Mitgliedsländer können Vorschläge einreichen. Traditionsgemäß stellen die USA jedoch den Chef der Institution, im Gegenzug besetzt Europa die Leitung des IWF. Zuletzt hatte es Rufe nach einer Reform dieser Regelung gegeben.

Ein wesentliches Ziel werde es sein, die von ihm und US-Finanzminister Steven Mnuchin mitverhandelten Veränderungen in der Bank umzusetzen, sagte Malpass. Er hatte zuletzt an einer Reform mitgewirkt, die unter anderem eine Kapitalerhöhung um 13 Milliarden Dollar beinhaltet. Das Team um Malpass setzte durch, dass die Kreditvergabe stärker auf sehr arme Länder zugeschnitten wird. Schwellenländer wie China sollen weniger profitieren.

Den IWF bezeichnete Malpass als "korrupt"

Malpass ist derzeit als Staatssekretär im US-Finanzministerium tätig. 2017 hatte er die Weltbank vor dem US-Kongress scharf kritisiert. Internationale Institutionen wie die Weltbank und der Internationale Währungsfonds (IWF) gäben "viel Geld" aus, seien aber "nicht sehr effizient". Ihre Kreditvergabepraxis sei "oft korrupt". Sie hätten ein Umfeld geschaffen, in dem "ihr eigenes Wachstum am Ende so wichtig ist wie das Wachstum ihrer Kunden", sagte Malpass in einer Rede.



Bereits unter Präsident Ronald Reagan war Malpass Staatssekretär für Finanzen, unter Reagans Nachfolger George H.W. Bush war er im Außenministerium aktiv. Später wechselte er als Chef-Volkswirt der Investmentbank Bear Sterns in die Finanzwirtschaft. Das Unternehmen musste infolge der US-Bankenkrise 2008 notverkauft werden. Malpass wurde damals dafür kritisiert, dass er die Immobilienblase in den USA völlig falsch eingeschätzt habe.



Die aus fünf Organisationen bestehenden Weltbankgruppe unterstützt vor allem Projekte zur Armutsbekämpfung und zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Entwicklungsländern. Ursprünglich wurde sie kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet, um den Wiederaufbau Europas voranzubringen. Zuletzt hatte die Bank einen Aktionsplan im Umfang von 200 Milliarden Dollar vorgelegt, der arme Länder bei der Vorbereitung auf die Folgen des Klimawandels unterstützen soll.