Kalifornien und 15 weitere US-Staaten haben Klage gegen die Notstandserklärung von Präsident Donald Trump eingereicht. Trumps Vorgehen verstoße gegen die Verfassung, erklärte der kalifornische Generalstaatsanwalt Xavier Becerra auch im Namen der weiteren Staaten, die sich der Klage angeschlossen haben. Dabei handelt es sich um Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon und Virginia.



"Wir verklagen Präsident Trump, um ihn davon abzuhalten, einseitig das Geld der Steuerzahler zu rauben, das vom Kongress für die Menschen in unseren Staaten bereitgestellt wurde", sagte Becerra. "Für die meisten von uns ist das Amt des Präsidenten kein Platz für Schauspiel." In Vorab-Interviews im US-Fernsehen sagte der kalifornische Staatsanwalt in der Klage sollten Trumps eigene Worte als Beweis dafür angeführt werden, dass die Ausrufung des Notstands nicht nötig gewesen sei.



Mit der Notstandserklärung will Präsident Trump sein Wahlkampfversprechen, den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko durchsetzen. Mit der Maßnahme des Notstandes kann er am Kongress vorbei Gelder aus Pentagonfonds und anderen Quellen abschöpfen. Trump rechtfertigt sein Handeln als angemessenes Mittel um gegen Drogenhandel und illegale Einwanderer vorzugehen.

Kaliforniens Generalstaatsanwalt Becerra betonte hingegen, an der Grenze gebe es keinen Notstand. Der US-Staat ist schon in der Vergangenheit immer wieder gegen Entscheidungen Trumps juristisch vorgegangen. Auf Becerra gehen mindestens 45 Klagen gegen die US-Regierung zurück.



Bereits am Freitag hatten drei Landbesitzer aus Texas und eine Umweltschutzgruppe eine erste Klage gegen den Schritt Trumps eingereicht. Sie werfen ihm vor, gegen die Verfassung zu verstoßen und ihre Eigentumsrechte zu beschädigen. In Washington, Chicago und einem Dutzend anderer Städte demonstrierten zudem Gegner Trumps gegen den Notstands. Sie erklärten, es handle sich um Machtmissbrauch und eine Unterwanderung des Kongresses.

Die Rechtsstreitigkeiten könnten den Bau der Mauer verlangsamen. Weil der Kongress lediglich 1,4 Milliarden Dollar zur Grenzsicherung bereitstellte, hatte Trump den Notstand ausgerufen, um Zugriff auf weitere Milliarden zum Bau der Grenzbefestigung zu erhalten und damit ein wichtiges Wahlkampfversprechen zu erfüllen.