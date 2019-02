US-Präsident Donald Trump hält seine Regierungserklärung vor beiden Kammern des Kongresses. Bereits kurz vor der Rede hatte Trump erneut den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko gefordert.



Gespannt verfolgt der Kongress deshalb nun, was Trump zu diesem Thema in seiner Rede zur Lage der Nation sagen wird. Weitere Themen sind die wirtschaftliche Lage der USA, Außenpolitische Entscheidungen wie der US-Truppeneinsatz im Nahen Osten, der Umgang mit Venezuela und der Handel mit China. Jetzt Live aus dem Repräsentantenhaus in Washington.

Eigentlich sollte Trump seine Rede zur Lage der Nation bereits vergangene Woche halten. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, hatte ihm das jedoch verboten, solang die Haushaltssperre anhält.



Auslöser für diese fünfwöchige Haushaltssperre war Trumps Forderung nach einer Grenzmauer zu Mexiko, die von den Demokraten abgelehnt wurde. Derzeit ist die Haushaltssperre vorübergehend aufgehoben.

Wenn sich bis zum 15 Februar jedoch keine Einigung in dem Finanzierungsstreit findet, droht Trump damit, einen weiteren Shutdown oder sogar den Nationalen Notstand auszurufen. Eine Einigung zwischen Demokraten und Republikanern zeichnet sich jedoch bislang nicht ab.