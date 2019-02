Brexit - »Wir bedauern diesen Schritt, aber er ist Realität« Kanzlerin Angela Merkel sagte in Paris, dass Frankreich und Deutschland für eine Verschiebung des Brexits offen seien. Man sei interessiert, eine gute Lösung zu finden. © Foto: Gonzalo Fuentes

Die deutsche Bundeskanzlerin und Frankreichs Präsident haben sich bereit erklärt, den Termin für den Brexit notfalls zu verschieben. Das gaben Angela Merkel und Emmanuel Macron am Rande eines Treffens in Paris bekannt. Das Datum kann nur mit Zustimmung aller anderen EU-Regierungen verschoben werden.

"Wenn Großbritannien mehr Zeit braucht, dann werden wir uns dem natürlich nicht verweigern", sagte Merkel. Sie bedauere den britischen Austritt, aber beide Seiten müssten "eine gute Lösung" finden.



"Wenn die Briten mehr Zeit brauchen, dann können wir eine Bitte um Aufschub prüfen", sagte Macron. Großbritannien müsse aber klar begründen, wofür eine Verlängerung benötigt werde. Er sagte weiter, dass die Probleme, die mit dem Brexit verbunden sind, durch einen Aufschub nicht gelöst würden. Er nahm Bezug auf eine Äußerung von EU-Chefunterhändler Michel Barnier. "Wir brauchen nicht mehr Zeit. Was wir brauchen, ist eine Lösung", zitierte er diesen. Die Briten müssten nun zu einer Lösung beitragen.

Die britische Premierministerin kündigte zuvor an, im Unterhaus über eine Brexit-Verschiebung abstimmen zu lassen, wenn weiterhin keine Mehrheit für den ausgehandelten Brexit-Vertrag zustande kommt oder das Parlament einem ungeordneten Brexit am 29. März zustimmt. May duldet aber eine Verschiebung nur bis spätestens Ende Juni. Die britische Premierministerin Theresa May steht unter Druck aus der eigenen Partei, den EU-Austritt zu verschieben, falls ein Brexit-Abkommen nicht bis Mitte März verabschiedet sein sollte.