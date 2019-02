Nach den Kämpfen mit der indischen Luftwaffe will Pakistan einen gefangen genommenen Piloten am Freitag wieder freilassen. Das kündigte der pakistanische Premierminister Imran Khan an und sprach von einer "Geste des Friedens". Der Pilot Abhinandan Varthaman war am Mittwoch in pakistanische Gefangenschaft geraten, als beide Länder über der umstrittenen Kaschmir-Region ihre Luftwaffe eingesetzt und Flugzeuge der anderen Seite abgeschossen hatten.

Kaschmir ist zwischen Indien und Pakistan geteilt. Beide Atommächte beanspruchen aber die gesamte Region für sich und haben deswegen schon zwei Mal Krieg geführt. Mitte Februar eskalierte der Konflikt erneut, nachdem ein Selbstmordattentäter 40 indische Sicherheitskräfte getötet hatte und Indien Pakistan eine Mitverantwortung zuwies. Am Dienstag flog Indien einen Luftangriff auf pakistanisches Gebiet. Tags darauf gab das pakistanische Militär den Abschuss zweier indischer Militärmaschinen über Kaschmir und die Gefangennahme eines Piloten bekannt.



Das pakistanische Außenministerium teilte mit, es prüfe nun ein von Neu-Delhi übergebenes Dossier zu dem tödlichen Selbstmordanschlag im indischen Teil Kaschmirs. Schon zuvor hatten beide Seiten signalisiert, dass sie den Konflikt nicht noch weiter verschärfen wollten. Khan bot Friedensgespräche an und die indische Außenministerin Sushma Swaraj betonte, Indien sei nicht an einer Eskalation gelegen.