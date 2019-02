Befürworter eines Brexit wollen sich die Möglichkeit eines ungeordneten Austritts aus der EU als Druckmittel für Verhandlungen erhalten. Sollte das Unterhaus am Donnerstag für einen Antrag stimmen, der ein solches Szenario ausschließt, werde die britische Verhandlungsposition geschwächt, twitterte der konservative Abgeordnete Steve Baker. Zugleich drohte er wie andere Parlamentsmitglieder, gegen einen Antrag der Regierung für mehr Zeit für Verhandlungen mit der EU zu stimmen.

Das britische Unterhaus soll am Donnerstagabend über die weitere Verhandlungslinie von Premierministerin Theresa May abstimmen. Eine von der Regierung vorgelegte Vorlage sieht vor, die Entscheidungen einer früheren Abstimmungsrunde Ende Januar zu bestätigen. Die Abgeordneten hatten May dabei ein Mandat zur Nachverhandlung des Brexit-Abkommens erteilt, aber auch einen No-Deal-Brexit abgelehnt.

Neben der Regierungsvorlage, die May praktisch mehr Zeit für die Verhandlungen einräumt, müssen die Abgeordneten auch über Anträge von EU-Befürwortern und Opposition abstimmen, die einen späteren Brexit-Termin verlangen beziehungsweise auf die Vermeidung eines EU-Austritts ohne Vertrag hinauslaufen. Rechtlich bindend wären sie nicht.

Ein Antrag verlangt, dass die Regierung innerhalb von sieben Tagen die jüngsten Regierungsdokumente zu den befürchteten Folgen eines Brexits ohne Abkommen (No Deal) veröffentlicht.



Brexitminister wirbt für Mays Abkommen

Handelsminister Liam Fox warnte, eine Niederlage der Regierung wäre das falsche Signal an die EU. "Sie werden beobachten, um zu sehen, ob das Parlament konsequent ist", sagte er. Die Öffentlichkeit wolle einen EU-Austritt, allerdings einen mit Vertrag.

Brexitminister Stephen Barclay sagte, wenn die Abgeordneten einen Austritt ohne Vertrag vermeiden wollten, bleibe nur ein Brexitabkommen nach den Vorstellungen Mays. Ansonsten müsse man den Brexit absagen. Letzteres hat die Regierung ausgeschlossen.

Das Unterhaus hatte im Januar das zwischen der Regierung und der EU ausgehandelte Abkommen zum Austritt Großbritanniens aus der Union abgelehnt. Damit besteht die Gefahr, dass Großbritannien die Europäische Union am 29. März ohne Vertrag verlässt. Alles hängt davon ab, ob May doch noch eine Mehrheit für ihren Brexit-Deal erreichen zu können.

Donald Tusk fordert neue Vorschläge

EU-Ratschef Donald Tusk appellierte an das Unterhaus, neue Ideen vorzulegen. "Keine Nachrichten sind nicht immer gute Nachrichten", schrieb Tusk auf Twitter. "Die EU 27 warten immer noch auf konkrete, realistische Vorschläge aus London, wie die Brexit-Blockade aufgebrochen werden kann."

Kritiker wie Labour-Chef Jeremy Corbyn werfen May vor, mit aussichtslosen Nachverhandlungen Zeit zu schinden. Sie wolle das Parlament Ende März kurz vor dem EU-Austritt zu einer Friss-oder-stirb-Abstimmung über ein leicht verändertes Brexit-Paket zwingen, so der Vorwurf.