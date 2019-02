Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat mit heftiger Kritik auf die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf europäische Autos reagiert. "Die Argumente aus den USA sind absurd: Deutsche Autos sind keine Bedrohung der nationalen Sicherheit, sondern stärken den Automobilstandort USA", sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur in München. "Einen solchen Vorwand zu nutzen, um Zölle erheben zu wollen, verstößt klar gegen die Regeln des fairen Welthandels."

Für den Ernstfall rief Söder die Europäische Union zu Gegenmaßnahmen auf. "Natürlich würde dieser Schritt die deutsche Wirtschaft schwer belasten", erläuterte er. Söder betonte: "Die Europäische Union müsste hier dann konsequent reagieren – das ist die Aufgabe der Kommission." Tatsächlich hat die EU bereits deutlich gemacht, dass sie auf neue US-Zölle mit Vergeltungszöllen reagieren würde. In der Montagsausgabe der Augsburger Allgemeinen äußerte sich Söder ähnlich.

Noch keine offizielle Positionierung der USA

Das US-Handelsministerium sollte bis Sonntag eine Einschätzung dazu vorlegen, ob der Import von Autos und Zulieferteilen die nationale Sicherheit des Landes beeinträchtigt. Trotz Ablauf der Frist gibt es noch immer keine offizielle Positionierung der US-Regierung. Das Ergebnis des Berichts entscheidet zunächst noch nichts. Trump steht es trotz der Einschätzung darin völlig frei, welchen Weg er einschlagen will

Die Bundesregierung rechnet damit, dass das US-Handelministerium in der Tat die Einfuhren von Autos und Autoteilen als Gefahr einstuft. Der Bericht liege dem Weißen Haus bereits vor, berichtete das Handelsblatt. Wann genau die Entscheidung des Ministeriums öffentlich wird, ist aber offen. An diesem Montag ist in den USA ein Feiertag.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Wochenende kritisiert, dass die US-Regierung europäische Fahrzeuge offensichtlich als Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA einstufen wolle. Auch der Verband der Automobilindustrie (VDA) äußerte sich besorgt und verwies auf das Engagement der Hersteller in den USA. Eine Einstufung solcher Einfuhren als Bedrohung der nationalen Sicherheit in den USA sei nicht nachvollziehbar.

Experten warnen vor Jobverlusten in den USA

Zuletzt waren Sonderzölle in Höhe von 25 Prozent im Gespräch. Hintergrund solcher Überlegungen Trumps ist, dass er dadurch das US-Handelsdefizit abbauen und Jobs in den USA schaffen will. Doch ein solcher Schritt ist auch in den USA umstritten und nicht ohne Risiko. Experten warnen, höhere Zölle könnten die Verkaufszahlen in den USA bremsen und damit letztlich auch Jobs gefährden. Die US-Autoteile-Industrie mahnt, Sonderzölle seien eine zusätzliche Belastung für amerikanische Firmen und auch für die Verbraucher. Auch aus dem US-Kongress kommt ebenfalls Kritik in diese Richtung.

Besonders von den Zöllen betroffen wären auch die deutschen Hersteller – von denen mit BMW und Audi zwei maßgebliche in Bayern sitzen. Söder wies die US-Argumentation klar zurück und betonte: "Das weltweit größte BMW-Werk und zahlreiche Zulieferbetriebe sichern hunderttausende Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten."