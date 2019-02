Zur Finanzierung des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko will US-Präsident Donald Trump nach Angaben des Weißen Hauses den Nationalen Notstand ausrufen. Wie Trumps Sprecherin Sarah Sanders mitteilte, werde der Präsident "Exekutivmaßnahmen inklusive des nationalen Notstands" ergreifen, um sein Wahlversprechen einzuhalten. Zugleich kündigte sie an, dass Trump den im Kongress ausgehandelten Gesetzentwurf zum Staatshaushalt unterzeichnen werde.

Der im Senat zwischen Republikanern und oppositionellen Demokraten ausgehandelte Haushaltsentwurf sieht dabei lediglich 1,375 Milliarden Dollar für den Mauerbau vor. Dies ist weniger als ein Viertel der Summe von 5,7 Milliarden Dollar, die Trump verlangt hatte. Mit Exekutivmaßnahmen wie einer Notstandserklärung könnte der Präsident den Kongress in Finanzierungsfragen umgehen. Doch die Ausrufung des nationalen Notstands dürfte vor Gericht angefochten werden.

Mit seiner gleichzeitigen Zusage, den im Kongress erzielten Haushaltskompromiss zu unterstützen, versucht der Präsident eine erneute Finanzsperre für die US-Bundesbehörden zu vermeiden. Wenn bis zum Freitag kein neues Haushaltsgesetz in Kraft tritt, kommt es erneut zu einem solchen Shutdown. Bereits über den Jahreswechsel hinweg hatte der Streit zwischen Trump und den Demokraten um die Grenzmauer zu einer fünfwöchigen Finanzblockade für rund ein Viertel der Bundesbehörden geführt.

Unmittelbar nach der Erklärung aus dem Weißen Haus kündigte die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, Konsequenzen an. Es gebe keine Krise an der Grenze zu Mexiko, die einen nationalen Notstand erfordere. Falls Trump mit einer Notstandserklärung aufwarte, werde dies auf "großes Unbehagen und Bestürzung" treffen, sagte Pelosi. Es käme einer Übertretung der exekutiven Autorität gleich.