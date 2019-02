Wer von einem nationalen Notstand hört, denkt vermutlich an Epidemien, Naturkatastrophen oder einen Terroranschlag. Die politische Realität der Notstandsgesetzgebung in den Vereinigten Staaten ist jedoch meist unspektakulärer. Einen nationalen Notstand kann der US-Präsident jederzeit und mit jeder Begründung ausrufen. Derzeit sind in den USA 31 präsidentielle Notstandsverordnungen in Kraft, die meisten sind der Öffentlichkeit unbekannt. Häufig geht es um Sanktionen gegen verfeindete Staaten – wie zum Beispiel den Iran. Ex-Präsident Barack Obama verhinderte per Notstand Lohnerhöhungen von bis zu 30 Prozent für Staatsbedienstete.

Donald Trump will nun den nationalen Notstand ausrufen, um jene Mittel für seine Mauer heranzuschaffen, die ihm die Demokraten in den monatelangen Haushaltsverhandlungen verwehrt haben.

Der nationale Notstand gibt dem US-Präsidenten die Möglichkeit, die Niederlage im Haushaltsstreit in Bezug auf seine Mauerpläne in Vergessenheit geraten zu lassen. An diesem Freitag will Trump, so hat er es angekündigt, den Haushaltsentwurf unterschreiben, auf den sich Demokraten und Republikaner im Kongress geeinigt haben.



Der sieht aber nur 1,3 Milliarden Dollar statt der von Trump anvisierten 5,7 Milliarden Dollar für Grenzanlagen im Süden des Landes vor. Dass Trump nun als letztes Mittel zum Notstand greift, soll vor allen Dingen seinen Wählerinnen und Wählern zeigen: Ihm ist es ernst mit der Mauer. Doch Trump greift damit in die Gewaltenteilung des Landes ein. Die Haushaltshoheit liegt beim Kongress.



Trump könnte sich 136 Vollmachten sichern

Sollte der Notstand in Kraft treten, kann Trump Budgets umschichten, um seine Mauer zu finanzieren. Der Präsident könnte etwa das 21 Milliarden Dollar umfassende Budget für militärische Infrastruktur des Verteidigungsministeriums nutzen und das Geld für den Mauerbau verwenden. Dazu eignet sich zum Beispiel eine Vollmacht, die dem Verteidigungsministerium erlaubt, militärische Anlagen zu bauen, die nicht durch ein Gesetz autorisiert wurden. Nur eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern des Kongresses könnte die Notstandskompetenzen außer Kraft setzen. Statt eines Exekutivorgans wäre der Immobilienmilliardär der "Vorstandschef Amerikas", schreibt die Washington Post.

Ruft Trump den Notstand aus, stünden ihm laut dem Brennan Center for Justice 136 Vollmachten zur Verfügung. Damit soll sichergestellt werden, dass der Präsident in Krisensituation auch ohne Zustimmung des Kongresses Maßnahmen zum Schutz der Nation in die Wege leiten kann. Einige Vollmachten sind Jahrzehnte alt und wirken befremdlich. So dürfte der Präsident laut Brennon Center theoretisch Radiosender übernehmen und abschalten lassen. Seit 1976 regelt der National Emergency Act die Prozeduren. Ein Präsident muss demnach darlegen, welche der ihm zustehenden Exekutivmachten er nutzen will. Der Notstand gilt danach unmittelbar für ein Jahr.



Die Demokraten zeigten sich erwartungsgemäß empört von Trumps Vorstoß. Dank der Vorwarnungen dürften die Gegner des US-Präsidenten sich allerdings vorzeitig darauf eingestellt haben und jede Etatumschichtung, die Trump vornimmt, gerichtlich anfechten.