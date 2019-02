Haitis Präsident Jovenel Moise hat nach Protesten gegen die Regierung die Opposition zum Dialog aufgerufen. In einer Fernsehansprache warnte Moïse, er werde das Land nicht "bewaffneten Gangs und Drogenhändlern" überlassen. Einen Rücktritt lehnte der Staatschef entschieden ab. Er sei zum Präsidenten gewählt worden und arbeite für die Bevölkerung.

In Haiti sind bei gewaltsamen Protesten in den vergangenen Tagen sieben Menschen getötet worden. Demonstranten fordern einen Rücktritt des seit zwei Jahren regierenden Präsidenten. Anlass war auch ein Bericht des Rechnungshofs, der Missmanagement von zahlreichen Ex-Ministern und Regierungsvertretern sowie eine mögliche Veruntreuung bei Milliarden-Hilfskrediten aus Venezuela offenlegte.

Moise sagte, frühere Übergangsregierungen hätten dem Karibikstaat "Katastrophen und Unordnung" gebracht. Ein Bürgerkrieg in Haiti würde aber niemanden nützen. "Ich habe die Stimme des Volks gehört. Ich kenne die Probleme, die es quält", sagte er und kündigte ein "Maßnahmenpaket" für die Bevölkerung an.

Etwa zeitgleich zu der Rede des Präsidenten riefen die USA alle nicht dringend in dem Karibikstaat benötigten Diplomaten zurück. Das US-Außenministerium sprach von "gewaltsamen und unvorhersehbaren Demonstrationen" in der Hauptstadt Port-au-Prince und in anderen Landesteilen. US-Bürger wurden davor gewarnt, nach Haiti zu reisen.

Das öffentliche Leben in dem Karibikstaat ist seit Beginn der Proteste am vergangenen Donnerstag weitgehend lahmgelegt. Schulen blieben geschlossen, ganze Stadtteile der Hauptstadt waren mit Straßensperren abgeriegelt, wie lokale Medien berichteten. Die Opposition weigerte sich bisher, einen Dialog ohne einen Rücktritt des Präsidenten zu beginnen.