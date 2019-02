Dem früheren Anwalt von Präsident Donald Trump ist die Zulassung zu seinem Beruf entzogen worden. Michael Cohen habe mit seinem Schuldeingeständnis im vergangenen November automatisch seine Anwaltslizenz verloren, entschied ein Gericht in New York.



Das Urteil fiel kurz vor einer Aussage Cohens in einer nicht öffentlichen Sitzung des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses in Washington. Cohen war vom Senatsausschuss vorgeladen worden und hätte eigentlich am 12. Februar aussagen sollen, hatte seine Aussage aus gesundheitlichen Gründen aber drei Mal verschoben.

Trumps Ex-Anwalt hatte sich schuldig bekannt, den Geheimdienstausschuss des US-Senats belogen zu haben und Verstöße gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung begangen zu haben. Dabei ging es um Zahlungen an ein früheres Playboy-Model und eine Pornodarstellerin, die nach eigenen Angaben Affären mit Trump gehabt hatten.



Im Dezember war Cohen von einem New Yorker Gericht zu dreijähriger Haft verurteilt worden, unter anderem wegen Meineids gegenüber dem Kongress. Im Mai muss er seine Haftstrafe antreten. Er war seit 1992 Anwalt.

Cohen gilt als wichtige Figur in der Russland-Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller über mögliche Geheimabsprachen des Trump-Lagers mit Russland im US-Wahlkampf 2016. Der Anwalt, der einst gesagt hatte, er sei bereit, für den Präsidenten eine Kugel abzufangen, hat sich mit Trump überworfen und kooperiert nun mit Mueller.