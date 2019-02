Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat China dazu aufgefordert, bei den internationalen Bemühungen zur Abrüstung mitzuwirken. Nach der Kündigung des INF-Abrüstungsvertrags betreffe das Thema nicht nur die bisherigen Vertragsmächte Russland und die USA, "sondern auch China", sagte Merkel bei der Münchner Sicherheitskonferenz. "Die Antwort kann jetzt nicht in blindem Aufrüsten liegen".



Merkel verwies zudem darauf, dass der INF-Vertrag ursprünglich für die Sicherheit Europas abgeschlossen wurde. Dieser Vertrag werde nun "von den Vereinigten Staaten und Russland gekündigt – und wir sitzen da". Anfang des Monats waren zunächst die USA und dann auch Russland aus dem INF-Abrüstungsvertrag ausgestiegen. Das Abkommen verbietet landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5.500 Kilometern, die Atomsprengköpfe tragen können. Die USA und die Nato werfen Russland vor, gegen das Abkommen zu verstoßen. Die Regierung in Moskau bestreitet dies.

USA stufen europäische Autos als Sicherheitsgefahr ein

Merkel äußerte sich auf der Sicherheitskonferenz außerdem zu den Gerüchten im Handelsstreit mit den USA. Ihrer Informationslage zufolge ist das US-Handelsministerium offensichtlich zu der Einschätzung gekommen, dass europäische Autos eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Das sei für Deutschland erschreckend, sagte Merkel. "Wir sind stolz auf unsere Autos. Das dürfen wir ja auch."

Merkel erklärte außerdem ihr Unverständnis über diese Einschätzung der USA. Diese Autos werden gebaut in den Vereinigten Staaten von Amerika. Nicht in Bayern sei das größte BMW-Werk, sagte sie, sondern im US-Bundesstaat South Carolina. "Ich glaube, es wäre gut, wir kommen in gute Gespräche miteinander", sagte die Kanzlerin.



Auf der Grundlage der Einschätzung des Handelsministeriums könnte US-Präsident Donald Trump neue Sonderzölle einführen. Der Wert europäischer Auto- und Autoteilexporte in die USA wurde zuletzt von der EU-Kommission auf mehr als 50 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Laut dem Münchner ifo-Institut hätten neue Sonderzölle weitreichende Folgen für die deutschen Autobauer. Sollten die USA die Importzölle dauerhaft um 25 Prozent erhöhen, könnten sich die deutschen Autoexporte in die USA langfristig fast halbieren, wie aus Berechnungen des Instituts hervorgeht. "Diese Zölle würden die gesamten Auto-Exporte aus Deutschland um 7,7 Prozent verringern, was einem Wert von 18,4 Milliarden Euro entspräche", sagt ifo-Experte Gabriel Felbermayr.



Verteidigungs- und Entwicklungsausgaben gleich wichtig

Merkel stellte auf der Sicherheitskonferenz außerdem eine weitere Steigerung der deutschen Verteidigungsausgaben in Aussicht. Zugleich betonte sie jedoch auch die Bedeutung der Entwicklungshilfe. Deutschland sei auch einer der größten Geber auf der Welt bei der Entwicklungszusammenarbeit, etwa für die Welthungerhilfe, sagte die Kanzlerin. Das sei genauso wichtig wie eine verstärkte Bündnisfähigkeit.



Rund 30 Staats- und Regierungschefs und etwa 90 Minister nehmen am wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffen weltweit teil, darunter auch US-Vizepräsident Mike Pence.