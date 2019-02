Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat eine Offensive gegen kurdische Truppen angekündigt, sollten die Vereinigten Staaten sich nicht weiter um das Einrichten einer Sicherheitszone entlang der türkisch-syrischen Grenze bemühen. "Sollte Amerika seine Versprechen an uns nicht einhalten und die Region von Terroristen nicht säubern und keinen Beitrag für eine von der Türkei kontrollierte Sicherheitszone leisten, dann müssen wir uns eben selbst helfen", sagte Erdoğan vor Abgeordneten seiner Partei, der AKP. Falls die USA nicht einschritten, werde die Türkei "sich um ihr eigenes Geschäft kümmern".

Die türkische Regierung fordert seit Jahren die Einrichtung einer sogenannten Pufferzone entlang der Landesgrenze zu Syrien. Die Kurdenmiliz YPG, die auf syrischer Seite aktiv ist, wird von der Türkei als Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK gesehen. Damit stuft die Türkei die Kämpfer der kurdischen Truppen als Terroristen ein. Erdoğan verlangt einen Rückzug der syrisch-kurdische Milizen aus dem Gebiet östlich des Flusses Euphrat.



Die USA hingegen betrachten die Kurden als wichtige Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS). Mit der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die US-Soldaten aus Syrien abziehen zu wollen, wurde die Einrichtung einer Sicherheitszone in Nordsyrien wieder aktueller. Einen Angriff der Türkei auf die kurdischen Alliierten will die US-Regierung verhindern.

USA werben für "Koaltion westlicher Verbündeter"

Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge will die US-Regierung eine "Koalition westlicher Verbündeter" davon überzeugen, die Verantwortung für die Konfliktlösung in Nordsyrien zu übernehmen. Erdoğan sagte allerdings, die Türkei werde eine Sicherheitszone nur akzeptieren, wenn sie von der Türkei kontrolliert und von anderen Ländern lediglich logistisch unterstützt werde.



In der kommenden Woche soll in der russischen Stadt Sotschi ein weiterer Syrien-Gipfel stattfinden. Dazu werden Teilnehmer aus der Türkei, Iran und Russland erwartet.