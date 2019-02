In Polen ist eine neue Partei namens Wiosna (Frühling) gegründet worden. Sie soll bereits bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai antreten. Ihr Gründer ist Robert Biedroń, ehemaliger Bürgermeister der nordpolnischen Stadt Słupsk (Stolp) und über lange Jahre der einzige offen schwule Politiker des Landes. Wiosna startete am Sonntag in Warschau in den Europawahlkampf.

Biedroń kritisierte in seiner Rede vor Tausenden Anhängern die fortschreitende Polarisierung in Polen: "Es gibt keinen Raum mehr für Hass, das Limit ist erreicht", sagte er. Das Programm seiner neuen Partei basiere auf drei Säulen – dem Menschen, der Gemeinschaft und einem Staat, dem man vertrauen könne. Biedron kündigte an, sich für ein Recht auf Abtreibung, den Ausstieg aus dem Kohlebergbau bis 2035 und gegen die Abholzung der Wälder einsetzen zu wollen.

Robert Biedroń gilt als ein Hoffnungsträger der politischen Linken. Er hatte 2018 der Lokalpolitik den Rücken gekehrt, um auf die nationale Bühne zu wechseln. Seit einem Rechtsruck 2015 regiert in Polen die Partei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS) mit absoluter Mehrheit. Mit umstrittenen Gesetzen zu Medien und Justiz brachte sie das Land in einen Konflikt mit der Europäischen Union.