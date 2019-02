In Thailand tritt die ältere Schwester des Königs, Prinzessin Ubolratana, überraschend als eine der Spitzenkandidatinnen für die Parlamentswahl im nächsten Monat an. Die 67-Jährige gab an diesem Freitag ihre Bewerbung für das Amt der Premierministerin bei der Wahl am 24. März bekannt. Auch Junta-Chef Prayut Chan-Ocha will sich um das Amt des Regierungschefs bewerben, kündigte er ebenfalls an diesem Freitag an.



Die Prinzessin geht für eine Partei ins Rennen, die von Anhängern des ehemaligen Premierministers Thaksin Shinawatra getragen wird. Es ist das erste Mal in der Geschichte des südostasiatischen Landes, dass sich jemand aus dem Königshaus bei einer Parlamentswahl bewirbt.



Prinzessin Ubolratana war ihr Titel wegen der Heirat mit einem US-Amerikaner 1972 aberkannt worden. Nach der Scheidung kehrte sie nach Thailand zurück. Landesweit wird sie weiterhin Prinzessin genannt. Die Prinzessin ist die Schwester von König Maha Vajiralongkorn, der seit 2016 an der Spitze der Monarchie steht. Die offizielle Krönung ist für Mai geplant.

Die Parlamentswahl wurde in den vergangenen Jahren immer wieder verschoben. Seit einem Putsch 2014 wird Thailand von einer Militärregierung regiert.