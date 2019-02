In der Türkei werden weiterhin Menschen im Zusammenhang mit dem gescheiterten Putschversuch 2016 festgenommen. Allein am Montag wurden wieder rund 30 Menschen inhaftiert, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Ihnen werden Verbindungen zur Bewegung des in den USA lebenden islamischen Predigers Fethullah Gülen vorgeworfen, der nach Ansicht der türkischen Regierung für den Putschversuch im Sommer 2016 verantwortlich ist.

Seitdem wurden Zehntausende Menschen im Land inhaftiert. Die neuen Festnahmen folgen auf eine der größten Fahndungsaktionen seit 2016 mit mehr als 1.100 Haftbefehlen in der vergangenen Woche.



Allein die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete seit vergangenem Montag von mindestens 800 inhaftierten Personen. Im vergangenen Jahr landeten einem Bericht des türkischen Innenministeriums zufolge rund 52.000 Menschen wegen angeblicher Gülen-Verbindungen kurz- oder längerfristig hinter Gittern.