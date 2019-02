Großbritannien muss nach Auffassung des Internationalen Gerichtshofs schnellstmöglich die Kontrolle über die Chagos-Inseln im Indischen Ozean an Mauritius abgeben. In ihrer Stellungnahme zu dem jahrzehntelangen Streit um das Kolonialgebiet entschieden die Richter, dass Großbritannien die Inseln und Atolle widerrechtlich unter seiner Kontrolle behalten habe, als es Mauritius 1968 in die Unabhängigkeit entließ. Die Herrschaft über den militärisch bedeutenden Archipel verstoße gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker.

Die Regierung in London solle die Verwaltung der Inselgruppe so schnell wie möglich beenden, heißt es in einem veröffentlichten Gutachten des Weltgerichtshofs. Es wurde im Auftrag der UN-Vollversammlung erstellt, ist jedoch völkerrechtlich nicht bindend. 13 der 14 Richter stimmten dem Gutachten zu.



Großbritannien verpachtet Diego Garcia, die Hauptinsel des Archipels, seit 1966 an die USA. Rund 2.000 Bewohner wurden gezwungen, die Insel zu verlassen, nachdem die Amerikaner dort Anfang der 1970er-Jahre ihren wichtigsten Militärstützpunkt im Indischen Ozean einrichteten. Viele der früheren Einwohner kamen nach Großbritannien und zogen für eine Rückkehr auf die Insel vor britische Gerichte.