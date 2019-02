Ministerpräsident Viktor Orbán will die Ungarinnen mit beträchtlichen finanziellen Anreizen dazu bewegen, mehr Kinder zu gebären. "Das ist die Antwort der Ungarn (auf den Geburtenrückgang), nicht die Migration", sagte der rechtsnationale Politiker in seiner jährlichen Rede zur Lage der Nation. Im Jahr 2016 lag die durchschnittliche Kinderzahl in Ungarn bei 1,45 Kindern pro Frau. In Deutschland waren es im selben Jahr durchschnittlich 1,59 Kinder.



Orbán kündigte an, dass in Zukunft jede Frau unter 40 Jahren, die zum ersten Mal heiratet, einen Kredit von zehn Millionen Forint (31.417 Euro) zur freien Verwendung bekommen solle. Bei Geburt des ersten Kindes soll die Rückzahlung demnach drei Jahre lang ausgesetzt werden. Nach dem zweiten Kind werde ein Drittel des Kredits, nach dem dritten der gesamte Kredit erlassen.

"Brüssel ist die Hochburg des neuen Internationalismus"

Außerdem würden die Kreditprogramme für den Wohnungserwerb ausgeweitet und Bürgschaften je nach Kinderzahl teilweise vom Staat übernommen. Familien mit mindestens drei Kindern sollen beim Kauf eines Fahrzeugs mit sieben oder mehr Sitzen 2,5 Millionen Forint Zuschuss erhalten. Frauen, die vier oder mehr Kinder geboren haben, sollen bis an ihr Lebensende von der Einkommenssteuer befreit sein.

"Wir stoppen die migrationsfördernde Mehrheit", sagte Orbán mit Blick auf die Europawahl im Mai. "Brüssel ist die Hochburg des neuen Internationalismus, ihr Werkzeug ist die Migration", sagte er – und nutzte die Gelegenheit, den US-Milliardär George Soros zu diffamieren. Brüssel werde von Soros gesteuert. Dessen Plan sei es, die Identität der europäischen Völker durch muslimische Masseneinwanderung zu zerstören. Jene Länder, die die Migration unterstützen, "erzeugen in Wirklichkeit eine Mischbevölkerung". George Soros ist ein liberaler US-Milliardär, der weltweit Nichtregierungsorganisationen unterstützt und ungarische Wurzeln hat.



Ungarn weigert sich wie mehrere andere osteuropäische Länder, Migranten nach einem europäischen Verteilungsschlüssel aufzunehmen. Die EU hatte Ungarn sogar wegen seiner Flüchtlingspolitik verklagt: Beispielsweise verstoße die lange Inhaftierung von Migranten gegen EU-Recht. Das ungarische Parlament hatte im Juni mit den Stimmen der rechtsnationalen Regierungsmehrheit und der rechtsradikalen Jobbik-Partei ein Gesetz verabschiedet, das strafrechtliche Konsequenzen für "Beihilfe zur illegalen Migration" vorsieht.