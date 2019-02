Die US-Justiz hat eine frühere Mitarbeiterin des Geheimdiensts der Luftwaffe wegen Spionage für den Iran angeklagt. Sie habe Informationen über Geheimdienstoperationen gegen den Staat weitergeleitet, teilte das Justizministerium mit. Gegen sie wurde ein internationaler Haftbefehl ausgestellt.

Die Mitarbeiterin soll unter anderem die Identität eines US-Agenten preisgegeben haben. Damit habe sie sein Leben aufs Spiel gesetzt, teilte der stellvertretende US-Generalstaatsanwalt John Demers mit. Sie habe außerdem Daten an die iranischen Revolutionsgarden geliefert, welche diese für Cyberangriffe auf ihre früheren Kollegen verwendet hätten. Der Iran habe sie als Teil eines Programms rekrutiert, mit dem Geheimdienstmitarbeiter abgeworben werden sollen.



Die 39-Jährige arbeitete laut dem Justizministerium bis 2008 für die Spionageabwehr der Luftwaffe. In den Jahren danach sei sie aus ideologischen Gründen in das iranische Lager gewechselt. 2012 sei sie in den Iran gereist, um an der Konferenz einer Organisation teilzunehmen, die den Revolutionsgarden nahesteht. 2013 habe sie sich in in das Land abgesetzt.

Angeklagt wurden auch vier Mitarbeiter der Revolutionsgarden. Sie sollen Cyberattacken auf US-Geheimdienstmitarbeiter durchgeführt haben. Die Anklage wurde zeitgleich zu einer Sicherheitskonferenz in Warschau bekannt gegeben. Dort will die US-Regierung für verstärkten internationalen Druck auf die iranische Regierung werben.