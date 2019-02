1/8

Die Repräsentantinnen der Demokraten im US-Kongress kleideten sich zur Rede des Präsidenten in Weiß, auch um an die Einführung des allgemeinen Wahlrechts vor knapp 100 Jahren in den USA zu erinnern. Hier schlagen Alexandria Ocasio-Cortez (rechts) und Nydia Velázquez ein, als Trump würdigt, dass ein Rekordanteil an Frauen in dieses Abgeordnetenhaus gewählt wurde.