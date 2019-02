Wie erwartet löst US-Präsident Donald Trump mit seiner Erklärung eines nationalen Notstandes an der Grenze zu Mexiko große Gegenwehr aus. Die Anführer der Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat, Nancy Pelosi und Chuck Schumer, warfen Trump einen Angriff auf die Verfassung vor. Mehrere Generalstaatsanwälte kündigten Gegenwehr an. Die erste Klage wurde aber von überraschender Seite eingereicht, wie die Washington Post berichtet: Drei texanische Grundbesitzer und ein Naturpark wollen die Rechtmäßigkeit der Notstandsverordnung juristisch anfechten.

Selbst in den Reihen von Trumps Republikanern herrscht Unmut. Mehrere prominente Parteikollegen Trumps hatten sich vorab kritisch zu so einem Schritt geäußert. Die Taktik des Präsidenten, sich durch die Notstandserklärung auf andere Weise Milliarden für den Bau einer Grenzmauer zu beschaffen, ist rechtlich hoch umstritten.



Republikaner fürchten Präzedenzfall

Er könnte damit einen Präzedenzfall schaffen, der künftige Präsidenten dazu verleiten könnte, ebenfalls eine Ausgabenpolitik in ihrem Sinne durchzusetzen, etwa beim Waffenrecht. Die republikanische Senatorin Susan Collins sagte, Notstandserklärungen seien für große Naturkatastrophen und ähnliche Notfälle vorgesehen. Dies nun an der Grenze zu vollziehen, sei verfassungsmäßig fragwürdig. "Solch eine Erklärung würde die Rolle des Kongresses untergraben", hatte sie schon vorab gewarnt. Der Senator Marco Rubio mahnte: "Wir haben eine Krise an der Grenze, aber keine Krise rechtfertigt einen Verstoß gegen die Verfassung."

Nach einem Bericht der Washington Post hatte auch der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, Trump intern davon abgeraten, einen Notstand auszurufen, und gewarnt, dies können die eigene Partei spalten. Öffentlich hatte er sich dann aber überraschend hinter Trumps Plan einer Notstandserklärung gestellt.



Trump hatte am Freitag einen Nationalen Notstand an der Südgrenze der USA ausgerufen, um seine Pläne zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko voranzutreiben. Er begründete dies mit einer "Invasion" von Drogen, Menschenschmugglern und kriminellen Banden. Die Notstandserklärung erlaubt dem Präsidenten, ohne parlamentarische Zustimmung Geld für den Mauerbau umzuwidmen. Nach Angaben der US-Regierung soll das Gros von mehr als sechs der insgesamt acht Milliarden US-Dollar aus dem Verteidigungsressort kommen – aus Mitteln, die eigentlich für Baumaßnahmen und zur Drogenbekämpfung gedacht waren. Außerdem will er 600 Millionen Dollar aus Beschlagnahmungen des Finanzministeriums nutzen.



Dass es Widerstand geben dürfte, war auch dem Präsidenten bewusst: "Traurigerweise werden wir verklagt werden und es wird traurigerweise durch einen Prozess gehen und wir werden glücklich gewinnen, denke ich", sagte Trump. Er räumte ein: "Ich musste das nicht tun." Aber er wolle die Mauer schneller bauen als auf anderem Weg möglich.