Der Konflikt zwischen dem venezolanischen Staatspräsidenten Nicolás Maduro und dem Oppositionsführer sowie selbst ernannten Übergangspräsidenten Juan Guaidó zieht immer weitere Kreise. So hat nun die Regierung Venezuelas fünf von Guaidó eingeladene Europaabgeordnete die Einreise verweigert. "Wir werden von Venezuela ausgewiesen", sagte der spanische EU-Parlamentarier Esteban González Pons am Sonntag am Flughafen der Hauptstadt Caracas. "Sie haben unsere Pässe eingezogen und sie haben uns keinen Grund für die Ausweisung genannt."

González Pons betonte, er und die vier anderen Europaabgeordneten hätten eine offizielle Einladung des venezolanischen Parlaments, dessen Präsident Oppositionsführer Guaidó ist. Zusammen mit González Pons wollten die spanischen EU-Abgeordneten José Ignacio Salafranca und Gabriel Mato Adrover, die Niederländerin Esther de Lange und der Portugiese Paulo Rangel einreisen. Sie alle gehören der Fraktion der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) an.

Guaidó kritisierte im Kurzbotschaftendienst Twitter, die EU-Abgeordneten seien von einem "isolierten und immer irrationaleren Regime" ausgewiesen worden.

EU-Abgeordnete waren angeblich vorgewarnt

Das venezolanische Außenministerium erklärte dagegen auf Twitter, den EU-Abgeordneten sei schon vor Tagen über "offizielle diplomatische Wege" mitgeteilt worden, dass ihnen eine Einreise untersagt sei. Sie hätten das Land mit "konspirativen Zielen" besuchen wollen und sollten sich weiterer "Provokationen" enthalten.

Venezuela - Juan Guaidó will Grenzen für Hilfsgüter öffnen Oppositionsführer Guaidó hat seinen Anhängerinnen und Anhängern versprochen, US-Hilfsgüter am 23. Februar ins Land zu bringen. Präsident Maduro blockiert das bislang. © Foto: Reuters TV

Das Europaparlament hatte Guaidó Ende Januar als Übergangspräsidenten anerkannt. Im Machtkampf zwischen dem Oppositionsführer und dem umstrittenen Staatschef Maduro haben inzwischen rund 50 Staaten Guaidó als Interimspräsidenten anerkannt.